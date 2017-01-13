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13 Ocak 2017 Cuma 05:44

Karı - Koca kavgası uçak indirtti: THY uçağı geri döndü

THY, İstanbul-Kilimanjaro uçağı, evli oldukları öğrenilen iki yolcunun sorun çıkarması üzerine Kahire üzerinden İstanbul'a geri döndü

Karı - Koca kavgası uçak indirtti: THY uçağı geri döndü
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Karı - Koca kavgası uçak indirtti: THY uçağı geri döndü

Türkiye Tanzanya seferi yapan THY uçağı, kara koca olduğu öne sürülen iki yolcunun kavgası yüzünden alana geri döndü. Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul-Kilimanjaro uçağı, evli oldukları öğrenilen iki yolcunun sorun çıkarması üzerine Kahire üzerinden İstanbul'a geri döndü

İstanbul-Kilimanjaro seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı 151 yolcusuyla saat 19.30'da Atatürk Havalimanı'ndan havalandı. Uçak, Kahire hava sahası üzerindeyken yolculardan Anton Cestnik ve eşi Knavdiya Cesnit henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sorun çıkardı. Yolcular durumu kabin memurlarına bildirirken, görevliler sorun çıkartan iki yolcuyu sakinleştiremedi. Bunun üzerine pilot Atatürk Havalimanı'na geri dönme kararı aldı.

THY uçağı saat 00.01'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Daha sonra uçağa gelen polis ekipleri sorun çıkartan Cestnik ailesini uçaktan indirerek karakola götürdü. Olayın ardından THY uçağı 149 yolcusuyla Kilimanjaro seferini yapmak üzere 03.31'de Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.
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