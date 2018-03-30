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Karısının üzerinden 'ByLock' kullanan sanığa hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik görülen davada, eşinin hattında "ByLock" kullandığı belirlenen eski zabıt katibine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Karısının üzerinden 'ByLock' kullanan sanığa hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik görülen davada, eşinin hattında "ByLock" kullandığı belirlenen eski zabıt katibine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

30 Mart 2018 Cuma 21:39
Karısının üzerinden 'ByLock' kullanan sanığa hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada, eşinin hattında "ByLock" kullandığı belirlenen eski zabıt katibine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklar eski zabıt katibi Nilgün ile eşi Sinan Eralp ve avukatları katıldı.

Sanık Nilgün Eralp, eski savunmalarını tekrar ederek, eşinin adına kayıtlı olan hattı kendisinin kullandığını belirtti.

"ByLock"u terör örgütünün zabıt katibi sorumlusu D.K'nın yüklediğini ancak örgütsel bir faaliyeti bulunmadığını savunan sanık Eralp beraatini talep etti.

Sanık Sinan Eralp de üzerine kayıtlı bulunan ve üzerine "ByLock" yüklendiği tespit edilen cep telefonu hattını karısının kullandığını öne sürdü.

Savcı, "ByLock"u Nilgün Eralp'in kullandığının tespit edildiğini aktararak, sanığın cezalandırılmasını eşi Sinan Eralp'ın ise beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Nilgün Eralp'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verdi.

Heyet, sanık Sinan Eralp'ın da beraatına karar vererek, yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına hükmetti.

Muhabir: Adsız Günebakan

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