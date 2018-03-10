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Katar, BAE ve Bahreyn'i BMGK'ye şikayet etti

Katar, hava sahasını ihlal ettikleri gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet etti.

Katar, BAE ve Bahreyn'i BMGK'ye şikayet etti

Katar, hava sahasını ihlal ettikleri gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet etti.

10 Mart 2018 Cumartesi 13:14
Katar, BAE ve Bahreyn'i BMGK'ye şikayet etti

DOHA (AA) - Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar'ın BM Daimi Temsilcisi Alya Al Sani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK mart ayı Dönem Başkanı ve Hollanda Daimi Temsilcisi Karel van Oosterom'a BAE ve Bahreyn'in ihlallerine ilişkin bir şikayet mektubu gönderdi.

Mektupta, "BAE'nin 14 Ocak ve 25 Şubat 'ta, Bahreyn'in de 25 Şubat'ta askeri uçaklarla Katar hava sahasını ihlal ettikleri" ifade edildi.

Söz konusu durumun tehlikelerine işaret edilen mektupta, bunun uluslararası kanunların açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

BAE ve Bahreyn'in bu şekilde ihlallerini sürdürmesi halinde bölgede gerginliğin tırmanacağı uyarısında bulunulurken BM ile BMGK'den de uluslararası barış ve güvenliğin muhafazası için gerekli adımları atması talep edildi.

Mektupta ayrıca, yüksek sağduyu ile hareket eden Katar'ın bu tür ihlallere karşılık verme hakkını saklı tuttuğunun altı çizildi.

Konuya ilişkin BAE ve Bahreyn'den ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Muahbir: Ahmed al-Masri, Zeynep Hilal Karyağdı

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