Katar'dan Myanmar hükümetine çağrı

DOHA (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mübarek bayram günlerinde Rohingyalı Müslümanlara yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Myanmar hükümetinin sivilleri koruma ve uzlaşıyı sağlama konusundaki uluslararası yasalara uyması gerektiğini vurguluyoruz." ifadelerine yer verdi.
Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) de 28 Ağustos'ta Arakan eyaletinde 3 günde ordu mensuplarının yaptıkları saldırılarda 2 ila 3 bin arası Müslüman'ın katledildiğini bildirmişti.
Muhabir: Safiye Karabacak