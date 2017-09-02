Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110010
ALTIN
145.922
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4374
EURO
4.0575
Barcelona'dan Coutinho açıklaması
Barcelona'dan Coutinho açıklaması
Dursun Özbek: Şampiyonluğun en kuvvetli adayı olacağımıza inanıyorum
Dursun Özbek: Şampiyonluğun en kuvvetli...
Eylül Kibaroğlu: O kupa sadece benim evimde var
Eylül Kibaroğlu: O kupa sadece...
'Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım'
'Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım'
A Milli Futbol Takımı Ukrayna maçına hazır
A Milli Futbol Takımı Ukrayna...

Katar'dan Myanmar hükümetine çağrı

Katar, Myanmar hükümetine uluslararası yasalara uyması ve Arakanlı Müslümanları koruması çağrısında bulundu.

Katar'dan Myanmar hükümetine çağrı

Katar, Myanmar hükümetine uluslararası yasalara uyması ve Arakanlı Müslümanları koruması çağrısında bulundu.

02 Eylül 2017 Cumartesi 20:19
Katar'dan Myanmar hükümetine çağrı

DOHA (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mübarek bayram günlerinde Rohingyalı Müslümanlara yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Myanmar hükümetinin sivilleri koruma ve uzlaşıyı sağlama konusundaki uluslararası yasalara uyması gerektiğini vurguluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) Bangladeş'teki Bölge Sözcüsü Vivian Tan, son bir günde binlerce Arakanlı Müslüman'ın daha Bangladeş'e yasa dışı yollardan girdiğine işaret ederek, 25 Ağustos'tan bu yana devam eden şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e gelenlerin sayısının 60 bini bulduğunu belirtmişti.

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) de 28 Ağustos'ta Arakan eyaletinde 3 günde ordu mensuplarının yaptıkları saldırılarda 2 ila 3 bin arası Müslüman'ın katledildiğini bildirmişti.

Muhabir: Safiye Karabacak

Anahtar Kelimeler:
ArakanDünyaKatarMyanmar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arafat'taki hacı çadırları sökülüyor
Arafat'taki hacı çadırları sökülüyor
15 Temmuz gazisinin evindeki ilk bayramı
15 Temmuz gazisinin evindeki ilk bayramı
Macaristan'da Yahudi soykırımı inkarına para cezası
Macaristan'da Yahudi soykırımı inkarına para cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği
Kabe-i Muazzama havadan görüntülendi
Kabe-i Muazzama havadan görüntülendi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bir FETÖ'cüyü tutukladığımız zaman ilk önce Almanya ayağa kalkıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bir FETÖ'cüyü tutukladığımız zaman ilk önce Almanya ayağa kalkıyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: CHP Türkiye'nin aydınlık yüzü olmaya devam edecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: CHP Türkiye'nin aydınlık yüzü olmaya devam edecek
Başbakan Yıldırım'dan bayram sürprizi
Başbakan Yıldırım'dan bayram sürprizi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim