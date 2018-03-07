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'Kefen parasını' Mehmetçik'e bağışladı

Hataylı 78 yaşında Nazime Sipahi, "kefen parası" olarak biriktirdiği parayı Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışladı.

'Kefen parasını' Mehmetçik'e bağışladı

Hataylı 78 yaşında Nazime Sipahi, "kefen parası" olarak biriktirdiği parayı Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışladı.

07 Mart 2018 Çarşamba 11:03
'Kefen parasını' Mehmetçik'e bağışladı

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde yaşayan 78 yaşında Nazime Sipahi, "kefen parası" olarak biriktirdiği parasını Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışladı.

Altınözü Kaymakamlığı resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Babatorun Mahallesi'nde yaşayan Sipahi, biriktirdiği parasını, Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi himayelerinde düzenlenen Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına Yardım Kampanyası'na bağışlamak üzere bankaya yatırdı.

Bağış dekontunu Kaymakam Bülent Uygur ve Belediye Başkanı Rıfat Sarı'ya teslim eden Sipahi, kahraman Mehmetçiklerin Afrin'de kendileri, çocukları ve gelecekleri için canını feda ettiğini belirtti.

Eli kolu bağlı oturamayacağını aktaran Sipahi, şöyle devam etti:

"Bir tek emekli param var. Onunla geçinmeye çalışıyorum. Kefen parası olarak biriktirdiğim parayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlamak istedim. Keşke daha çok param olsa da yardımım biraz daha büyük olsaydı. Türk askerine helali hoş olsun. Devletimiz tarafından terörist unsurları yok etmek amacıyla düzenlenen Afrin'deki harekat bittiğinde kurban keseceğim. Onlar orada, biz de burada onlara dua ediyoruz. Allah'ım Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, askerimizin, devlet büyüklerimizin yanında olsun."

"İstiklal Harbi'ndeki gibi bir ruha ihtiyacımız vardı"

Kaymakam Uygur da başlattıkları yardım kampanyasına kumbaralarındaki paralarını bağışlayan çocukların, emekli maaşlarını yatıranların, işletmelerindeki gelirlerini veren esnafın ve kefen parasını ordusu, bayrağı ve milleti için yatıranların bulunduğunu kaydetti.

Anadolu insanının bu vefakar örnekleri daha önce de İstiklal Harbi'nde sergilediğini vurgulayan Uygur, şunları dile getirdi:

Anadolu halkı evinde ne varsa askerin ihtiyacı için harcamıştı. Bütün Anadolu halkı, İstiklal Harbi için seferber olmuştu. Bugün milletimizin bu noktada desteklerini kabul etmemiz, devletimizin ihtiyaç duyduğundan değildir. Bizim Anadolu coğrafyasında İstiklal Harbi'ndeki gibi bir ruha ihtiyacımız vardı. Bizlerin, Erzurum'daki Nene Hatun'a, Kastamonu'daki Fatma Seher Hanıma ve Altınözü'ndeki Nazime Ninemizin sergilediği ruha ihtiyacımız vardı."

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı da Zeytin Dalı Harekatı'nda kahraman Mehmetçik'in canla, başla mücadele verdiğini hatırlatarak, vatanın güvenliği, milletin huzuru, bölgenin barış ve selametinin temini için kahraman güvenlik güçlerinin muzaffer olmasını temenni etti.

Muhabir: Lale Köklü

Anahtar Kelimeler:
AfrinYaşamZeytin Dalı Harekatı
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