Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117593
ALTIN
165.280
DOLAR
3.8778
STERLİN
5.4193
EURO
4.7958
Derbide gözler golcülerde
Derbide gözler golcülerde
Trabzonspor'un en istikrarlısı Okay Yokuşlu
Trabzonspor'un en istikrarlısı Okay Yokuşlu
Galatasaraylılar Kadıköy'de galibiyeti özledi
Galatasaraylılar Kadıköy'de galibiyeti özledi
Mourinho, Talisca için 40 milyon avro'yu gözden çıkardı
Mourinho, Talisca için 40 milyon...
'Hayalim Formula 1'e sporcu yetiştirmek'
'Hayalim Formula 1'e sporcu yetiştirmek'

Kitap görünümlü kütüphane hizmete girdi

Artvin Çoruh Üniversitesi şehir yerleşkesinde 4 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen kütüphane, üç kitabın bir masa üzerine konumlandırılmış görüntüsüyle ilgi çekiyor.

Kitap görünümlü kütüphane hizmete girdi

Artvin Çoruh Üniversitesi şehir yerleşkesinde 4 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen kütüphane, üç kitabın bir masa üzerine konumlandırılmış görüntüsüyle ilgi çekiyor.

14 Mart 2018 Çarşamba 22:02
Kitap görünümlü kütüphane hizmete girdi

ARTVİN

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) bünyesinde inşa edilen kitap görünümlü kütüphane hizmet vermeye başladı.

AÇÜ şehir yerleşkesinde 4 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen kütüphane, üç kitabın bir masa üzerine simetrik olarak konumlandırılmış görüntüsüyle ilgi çekiyor.

Yapımına 2015 yılında başlanan ve yaklaşık 12 milyon liraya mal olan kütüphane, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin hizmetine sunuldu.

AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, gazetecilere yaptığı açıklamada, kütüphanede bulunan basılı yayın sayısının 37 bin 576, CD, DVD gibi kitap dışı materyal sayısının ise 92 olduğunu ifade etti.

Kütüphanede zaman ve mekan açısından erişimi kolaylaştıran elektronik kaynaklara ağırlık verildiğini vurgulayan Tilki, "Merkez kütüphanede personel ve öğrencilerimizin herhangi bir mekandan erişebilecekleri 39 online veri tabanı aracılığı ile 53 bin 492 elektronik dergi, 4 milyon 163 bin 792 elektronik kitap, 4 milyon 151 bin 418 uluslararası tez, 100'ün üzerinde ülkeden 3 bin 597 gazete ve 3 bin 894 popüler dergi bulunmaktadır. Bu elektronik kaynaklara bilgisayar, tablet ve mobil cihazlar aracılığıyla ulaşmak mümkün." dedi.

Tilki, çok amaçlı konferans salonuna da sahip kütüphanenin, dışarıdan bakıldığında "ne olduğunu anlatan" bir tasarıma sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kitap şeklinde dizayn edilmiş bir kütüphane. Bu, görsel anlamda şehrimize ve üniversitemize değer katıyor. Buradakinin benzeri olmasa da son zamanlarda bu tarzda inşa edilmiş kütüphanelerimiz giderek artıyor. Bizim amacımız buradaki öğrencilerimizin memnuniyetini artırmak. Ders çalışma, kaynaklara ulaşma, veri tabanlarına ulaşma imkanlarını artırmak. Bu anlamda kütüphanemiz büyük önem taşıyor. Milli Eğitim ve Valilik ile yapacağımız anlaşma çerçevesinde burayı Milli Eğitim bünyesindeki öğrencilerimize de açmak istiyoruz."

Günlük ortalama bin 200 öğrenci kullanıyor

Yeni hizmete girmesine rağmen günlük ortalama bin 200 öğrencinin kütüphaneden faydalandığına dikkati çeken Tilki, 6 kattan oluşan ve 606 oturma kapasiteli kütüphanede kullanıcıların kendi kendine kitap ödünç ve iade işlemlerini gerçekleştirebileceği self-check cihazları bulunduğunu ve elektronik katalog tarama kullanımıyla zamandan ve iş gücünden tasarruf edildiğini anlattı.

Tilki, kütüphanenin kapasitesini daha da artırmayı planladıklarını ifade ederek, kütüphanenin inşaatında yaklaşık 2 milyon lira maddi destek sağlayan Nihat Gökyiğit Vakfına teşekkür etti.

Muhabir: Yusuf Okur

Anahtar Kelimeler:
Kültür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım: ABD teröristlerle iş birliğinden vazgeçmelidir
Başbakan Yıldırım: ABD teröristlerle iş birliğinden vazgeçmelidir
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, şehit yakınlarını kabul etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, şehit yakınlarını kabul etti
﻿﻿Darbeci albaydan 'İmamı susturun' emri
﻿﻿Darbeci albaydan 'İmamı susturun' emri
Hama'ya hava saldırıları: 4 ölü, 5 yaralı
Hama'ya hava saldırıları: 4 ölü, 5 yaralı
Hakkari'deki terör operasyonunda 550 kilogram patlayıcı imha edildi
Hakkari'deki terör operasyonunda 550 kilogram patlayıcı imha edildi
Terör örgütü sivillerin Afrin'den çıkışını hendeklerle engelliyor
Terör örgütü sivillerin Afrin'den çıkışını hendeklerle engelliyor
'Afrin operasyonu Türkiye'nin haklı mücadelesidir'
'Afrin operasyonu Türkiye'nin haklı mücadelesidir'
'Türk askeri ve ÖSO keşke hep burada kalsa'
'Türk askeri ve ÖSO keşke hep burada kalsa'

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim