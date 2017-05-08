﻿
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Mayıs 2017 Pazartesi 11:08

Kız çocuklarını 100'er TL'ye satmış

 Bandırma'da bir kadın kız çocuklarını 100TL'e satmaktan tutuklandı.

Kız çocuklarını 100'er TL'ye satmış
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Kız çocuklarını 100'er TL'ye satmış
   Bandırma'da bir kadın kız çocuklarını 100TL'e satmaktan tutuklandı.Olay Adana Seyhan'da meydana geldi.Olayda iddiaya göre, 23 Aralık 2007 tarihinde Balıkesir Bandırma'da 40 yaşındaki Gülmelda S., kurduğu organize suç örgütüyle yaşları 18'den küçük 5 kız çocuğuna zorla fuhuş yaptırmaya başladı.Bandırma'da yaşandı.40 yaşındaki Gülmelda S., kurduğu organize suç örgütüyle yaşları 18'den küçük 5 kız çocuğuna zorla fuhuş yaptırmaya başladı.  
    Kız çocuklarını 100 lira karşılığında pazarlayan çete üyeleri ile fuhuş yapmak isteyen K.A. para konusunda tartıştı. Çete üyeleri K.A.'yı bacağından vurdu. Yaralanan adamın şikayeti üzerine harekete geçen polis çeteyi çökertti.  
  Çete lideri Gülmelda S. ve beraberindeki 8 kişi hakkında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinde 'organize suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'gece vakti yağmaya teşebbüs', 'silahlı yaralama', 'ruhsatsız tabanca bulundurmak' suçlarında dava açıldı. Tutuklu yargılanan Gülmelda S., bir süre sonra Denetimli Serbestlik Yasası'ndan faydalanarak tutuksuz yargılanmaya başlandı.  
   Mahkeme tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından onanan Gülmelda S., teslim olmayarak firari yaşamaya başladı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hükümlü kadını yakalamak için çalışma başlattı. Polis, firari hükümlünün Sümer Mahallesi'nde olduğunu tespit edince harekete geçti. Yapılan operasyonda yakalanan çete lideri kadın, Tarsus C Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Gülmelda S., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da "Yeter çekmeyin" diye tepki gösterip, tehdit etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Kız Çocuklarını Sattı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ANTALYA TEMİZLİK FİRMALARI ANTALYA TEMİZLİK FİRMALARI
Çorum'da otobüs devrildi, 38 yaralı var Çorum'da otobüs devrildi, 38 yaralı var
Bugün Hava Nasıl Olacak; Fırtına uyarısı var Bugün Hava Nasıl Olacak; Fırtına uyarısı var
Ahlaksız büyücü; Büyü bozmak için kız kardeşlerle evlendi Ahlaksız büyücü; Büyü bozmak için kız kardeşlerle...
Denizli'de Deniz Gezmiş eylemine 34 gözaltı Denizli'de Deniz Gezmiş eylemine 34 gözaltı
Konya'da lunaparkta asansör kazası 10 yaralı var Konya'da lunaparkta asansör kazası 10 yaralı...
Yukarı Çık

ANTALYA TEMİZLİK FİRMALARI
Temizlik sizler için artık çok kolay bir iş haline dönüştü. Sizlerin memnun olduğu ve ilk bakışta bile...

Haberi Oku