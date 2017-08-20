Galeriler Videolar Yazarlar
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
Fenerbahçe Emre Mor ile anlaştı
Fenerbahçe Emre Mor ile anlaştı
Fenerbahçe-Vardar maçının biletleri yarın satışa çıkıyor
Son Dakika
Fenerbahçe-Vardar maçının biletleri yarın satışa...
Mourinho eski öğrencileriyle kazanıyor
Son Dakika
Mourinho eski öğrencileriyle kazanıyor
Trabzonspor deplasmanda boyun eğmiyor
Son Dakika
Trabzonspor deplasmanda boyun eğmiyor
Medipol Başakşehir zoru başarmak istiyor
Son Dakika
Medipol Başakşehir zoru başarmak istiyor

Klasik otomobil sahipleri buluştu

Birçok ilden klasik otomobil tutkunları, Eskişehir'in Han ilçesinde bir araya geldi.

Klasik otomobil sahipleri buluştu

Birçok ilden klasik otomobil tutkunları, Eskişehir'in Han ilçesinde bir araya geldi.

20 Ağustos 2017 Pazar 20:35
Klasik otomobil sahipleri buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye'nin birçok ilinden klasik otomobil sahipleri, Eskişehir'in Han ilçesinde buluştu.

Klasik Mercedes Kulübünce düzenlenen etkinliğe, yaklaşık 500 araç sahibi katıldı. Mercedes marka klasik otomobil sahipleri, birbirleriyle sohbet ederek, bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, yaptığı açıklamada, kulüp yetkililerinin kendileriyle irtibata geçip etkinliği ilçelerinde düzenlemek istediklerini söylediğini anlattı.

Bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Şanlı, "Yaklaşık 500 klasik otomobil ilçemize geldi. Bu tarz organizasyonlarla ilçemizi de tanıtmış oluyoruz. Yapılacak güzel işlere kapımız her zaman açık." diye konuştu.

Kulüp Başkanı Fuat Süslü de üyeleriyle İç Anadolu Bölgesi'nde daha samimi bir ortam yakalayacakları düşüncesiyle Han'da toplanmayı tercih ettiklerini söyledi.

Süslü, "Biz klasik otomobil severler, araçlarımıza aşığız. Bu aşk ülkemizin dört bir yanından bir araya gelmemizden anlaşılıyor olmalı. Urfa'dan da Düzce'den de klasik otomobil sevdalısı arkadaşımız şu an burada. Birbirimizle hem bilgi paylaşımı yapıyoruz hem de hasret gideriyoruz." dedi.

"40 yıldır beraberiz"

Etkinliğe katılan Hilal Kaşkır ise klasik otomobile çocukluğundan beri merakının bulunduğunu belirtti.

Kendisi çocukken ailesinin 1953 model klasik otomobil aldığını ifade eden Kaşkır, "Aracımızla 40 yıldır beraberiz. Aile ferdiymiş gibi hissediyoruz artık. Çok büyük rakamlarla satın almak isteyenler oluyor ancak hiçbir şekilde satmayı düşünmedim, satmam. Düzce'den Eskişehir'e problemsiz geldik. Güzel bir etkinlikte arkadaşlarımızla buluşuyoruz." diye konuştu.

Muhabir: Selçuk Kızıldağ

Anahtar Kelimeler:
EskişehirHanKlasikKlasik Mercedes KlübüKlasik Mercedes Klübü Başkanı Fuat SüslüOtomobilcilerTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hükümetin memura son zam teklifi açıklandı
Hükümetin memura son zam teklifi açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün'de
İzmir'de köpek vahşeti
İzmir'de köpek vahşeti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim