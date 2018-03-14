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"Konutta sıkıntı arz fazlalığından değil fiyatların yüksek oluşundan"

- Fuzul Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Akbal: - "Şu an sektörde 5-6 bin TL’nin üzerinde birim fiyatlı projeler zorluk yaşıyor. Konutta sıkıntı arz fazlalığından değil fiyatların yüksek oluşundan" - "(TEM Avrasya) Projemizi tanıtırken, 'Biz ne sadece Avrupalıyız, ne de sadece Asyalıyız. Biz daha fazlasıyız' diyoruz. Bu mesajımızı Avrupa’nın önemli bir merkezinde ziyaretçilerimize de vereceğiz. Çünkü TEM Avrasya Konutları, Avrupa ve Asya’yı birleştiren TEM’in hemen yanı başında yükseliyor"

"Konutta sıkıntı arz fazlalığından değil fiyatların yüksek oluşundan"

- Fuzul Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Akbal: - "Şu an sektörde 5-6 bin TL’nin üzerinde birim fiyatlı projeler zorluk yaşıyor. Konutta sıkıntı arz fazlalığından değil fiyatların yüksek oluşundan" - "(TEM Avrasya) Projemizi tanıtırken, 'Biz ne sadece Avrupalıyız, ne de sadece Asyalıyız. Biz daha fazlasıyız' diyoruz. Bu mesajımızı Avrupa’nın önemli bir merkezinde ziyaretçilerimize de vereceğiz. Çünkü TEM Avrasya Konutları, Avrupa ve Asya’yı birleştiren TEM’in hemen yanı başında yükseliyor"

14 Mart 2018 Çarşamba 10:25

CANNES (AA) - Fuzul Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, metrekare birim fiyatı belli bir seviyenin üstünde olan projelerin kolay kolay satılmadığını belirterek, "Şu an sektörde 5-6 bin TL’nin üzerinde birim fiyatlı projeler zorluk yaşıyor. Konutta sıkıntı arz fazlalığından değil fiyatların yüksek oluşundan." dedi.

Fuzul Yapı’nın TOKİ ile hasılat paylaşım modeliyle İstanbul’un en hızlı gelişen ilçelerinden Gaziosmanpaşa’nın TEM tarafında geliştirdiği TEM Avrasya projesi, Mipim 2018 Uluslararası Gayrimenkul, Emlak ve Yatırım Fuarı’nda yer alacak Türkiye çadırında tanıtılıyor.

Burada konuşan Akbal, Fuzul Grup olarak geçen yıl buraya ziyaretçi olarak geldiklerini hatırlatarak, buranın önemini bizzat gördükten sonra katılma kararı aldıklarını söyledi.

Akbal, "MIPIM’e katılmanın iki yönlü mesajı var. Biri Türkiye’ye yönelik mesaj verme. Diğeri ise Türk firmalarının da dünya klasmanında işler yapabileceklerini göstermek. Burada kurulacak temaslarla geleceğe yön vermek istiyoruz. MIPIM fuarına her yıl katılmamız gerektiğini öngörüyoruz.” diye konuştu.

Fuarda kurulan Türkiye Çadırı’nın Türkiye'yi tanıttığını dile getiren Akbal, "Türkiye'nin MIPIM 2018'de bin 600 metrekarede 250 kuruluş ve 700'e yakın kişi ile temsil edilmesi bekleniyor. Biz de fuarda bir taraftan projelerimizi tanıtacağız, diğer taraftan Türk vatandaşı olabilme potansiyeline sahip yabancı yatırımcılara, ülkemizdeki yatırım avantajlarını anlatacağız." dedi.


- "4 bin TL’den başladık, şu anda 6 bin seviyesindeyiz"


Fuarda 3’ü Başakşehir’de, biri Gaziosmanpaşa’da olmak üzere 4 proje sergilediklerini aktaran Akbal, TEM Avrasya projesinin lokasyon ve fiyat avantajıyla öne çıktığını ifade etti. Satışlarda yüzde 60’ı geçtikleri bilgisini verdi.

Akbal, "Bu projede satışa başlarken metrekare fiyatı 4 bin TL’den başladık, şu anda 6 bin seviyesindeyiz. Bittiğinde ise şu an komşu projelerde olduğu gibi 8 bin TL seviyesine gelecek. Başakşehir’de de 3. İstanbul projemizde de aynı trendi yakalamış durumdayız.” değerlendirmesini yaptı.

Satıştaki başarının sebebini fiyat aralığının uygunluğundan kaynaklandığını söyleyen Akbal, "Metrekare birim fiyatı 4 bin 500, 5 bin arasında bir rakamla çok rahat satış gerçekleştirebiliyoruz. Şu an sektörde 5-6 bin TL’nin üzerinde birim fiyatlı projeler zorluk yaşıyor. Konutta sıkıntı arz fazlalığından değil fiyatların yüksek oluşundan." diye konuştu.


- "TEM Avrasya Konutları hem yabancı yatırımcılar hem de gurbetçiler için fırsatlar sunuyor"


612 daireden oluşan TEM Avrasya’nın kısa sürede yüzde 50’den fazlasının sahiplerini bulduğunu vurgulayan Akbal, "Projemizi tanıtırken, 'Biz ne sadece Avrupalıyız, ne de sadece Asyalıyız. Biz daha fazlasıyız' diyoruz. Bu mesajımızı Avrupa’nın önemli bir merkezinde ziyaretçilerimize de vereceğiz. Çünkü TEM Avrasya Konutları, Avrupa ve Asya’yı birleştiren TEM’in hemen yanı başında yükseliyor. Yatırım değeri oldukça yüksek bir lokasyonda konumlanan ve gelecek yılın ortasında teslim edeceğimiz TEM Avrasya Konutları hem yabancı yatırımcılar hem de gurbetçiler için fırsatlar sunuyor." mesajını verdi.

TEM Avrasya’nın yanı sıra bugüne kadar başta Başakşehir olmak üzere İstanbul’un değerli semtlerinde geliştirdikleri projeleri fuar alanındaki dijital platformda anlatacaklarını kaydeden Akbal, sözlerini, "Profesyonel fuar ziyaretçileri, özellikle İstanbul’la ilgili merak ettiği bir konuya bu fuarda cevap bulacak. Fuzul Yapı olarak İstanbul’un farklı lokasyonlarında geliştirdiğimiz projelerle ilgili çalışmalarımız hız kesmeden devam ederken, MIPIM 2018’ in bizlere yeni fırsatlar sunacağına inanıyoruz." diye tamamladı.


Anahtar Kelimeler:
Fuzul YapıMIPIMZeki Akbal
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