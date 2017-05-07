Konya'da lunaparkta asansör kazası 10 yaralı var

Konya'da lunaparktaki adrenalin tutkunlarının bindiği eğlenci aracı asansör, 2 metre yükseklikten yere çakıldı. Asansördeki 17 kişiden 10'u yaralanırken, kaza anı saniye saniye bir kişinin cep telefonunun kamerasına yansıdı.Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Karaman yolu üzerinde bulunan Karaarslan Hadimi Parkı içerisindeki lunaparkta meydana geldi. Üzerinde 17 kişinin bulunduğu 15 metre yüksekliğindeki asansörün halatı, aşağıya inerken koptu. Yaklaşık 2 metre yükseklikten yere çakılan asansörde, korumalı koltuklarda oturan adrenalin tutkunlarından 10'u yaralandı. Yaralılar,, olay yerine sevk edilen ambulanslar ve özel araçlarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 kişiye ayakta müdahale edilirken, belinde kırık olan 4 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.Kaza anı, bir kişi tarafından saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi.