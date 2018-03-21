Köprüler Pakistan için ışıklandırılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri 23 Mart'ta Pakistan Milli Günü dolayısıyla Pakistan bayrağı renklerinde ışıklandırılacak.
Muhabir: Etem Geylan
İstanbul'da Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan 3 köprü, 23 Mart Pakistan Milli Günü dolayısıyla ışıklandırılacak.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri 23 Mart'ta Pakistan Milli Günü dolayısıyla Pakistan bayrağı renklerinde ışıklandırılacak.
Muhabir: Etem Geylan