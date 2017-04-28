Kuaför, polis memuru kadın müşterisine saldırdı

Mardin'de görev yapan kadın polis memuru gittiği kuaförde yaptırdığı saç yüzünden saldırıya uğradı. Üstelik yapılan saç modelini beğenmediği için gittiği Kuaförler Odası Başkanı önünde.Mardin Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Porduğan'a ait kuaförde yaptırdığı saçını beğenmeyen kadın polis memuru, kuaför Onur D. tarafından darp edildiMardin'de kadın polis memuru saçını yaptırdığı kuaför tarafından kuaförler odası başkanının yanında darp edildi. Yüzü kanlar içinde kalan kadın polis memuru tedavi altına alınırken, saldırgan ve kendisine yardım eden kardeşi gözaltına alındı.Olay bugün saat 14.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde bulunan kuaförde meydana geldi. Mardin Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Porduğan'a ait kuaförde yaptırdığı saçını beğenmeyen kadın polis memuru, kuaför Onur D. ile tartıştı. Bunun üzerine kadın polis memuru Mardin Kuaförler Odası'na gitti ve Başkan İbrahim Porduğan ile görüştü. İddiaya göre kuaför Onur D., arkasından geldiği kadın polis memurunu darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dövülen kadın meslektaşlarını tedavi için hastaneye kaldırırken, kuaför Onur D. ile olay sırasında yanında bulunan kardeşi Hasan Can D.'yi gözaltına aldı.