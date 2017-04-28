﻿
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2017 Cuma 21:26

Kuaför, polis memuru kadın müşterisine saldırdı

Maganda kuaför dehşeti. Mardin'de bir kadın polis memuru gittiği kuaförde saldırıya uğradı.

Kuaför, polis memuru kadın müşterisine saldırdı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Mardin'de görev yapan kadın polis memuru gittiği kuaförde yaptırdığı saç yüzünden saldırıya uğradı. Üstelik yapılan saç modelini beğenmediği için gittiği Kuaförler Odası Başkanı önünde.

Mardin Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Porduğan'a ait kuaförde yaptırdığı saçını beğenmeyen kadın polis memuru, kuaför Onur D. tarafından darp edildi


Mardin'de kadın polis memuru saçını yaptırdığı kuaför tarafından kuaförler odası başkanının yanında darp edildi. Yüzü kanlar içinde kalan kadın polis memuru tedavi altına alınırken, saldırgan ve kendisine yardım eden kardeşi gözaltına alındı.
Olay bugün saat 14.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde bulunan kuaförde meydana geldi. Mardin Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Porduğan'a ait kuaförde yaptırdığı saçını beğenmeyen kadın polis memuru, kuaför Onur D. ile tartıştı. Bunun üzerine kadın polis memuru Mardin Kuaförler Odası'na gitti ve Başkan İbrahim Porduğan ile görüştü. İddiaya göre kuaför Onur D., arkasından geldiği kadın polis memurunu darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dövülen kadın meslektaşlarını tedavi için hastaneye kaldırırken, kuaför Onur D. ile olay sırasında yanında bulunan kardeşi Hasan Can D.'yi gözaltına aldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehri ayağa kaldırdı, çekmeyin ailemiz var diye tepki gösterdi Şehri ayağa kaldırdı, çekmeyin ailemiz var diye...
Genç şarkıcı Şerife Türkkan'ın sır dolu ölümü Genç şarkıcı Şerife Türkkan'ın sır dolu...
Metrobüs Sapığına ceza; Çanta sanmıştım.... Metrobüs Sapığına ceza; Çanta sanmıştım....
Köprü'de asılı kalan TIR'a otomobil çarptı, 1 ölü Köprü'de asılı kalan TIR'a otomobil...
Ankara'da otobüs kamyon çarpıştı, 12 yaralı var Ankara'da otobüs kamyon çarpıştı, 12 yaralı...
İstanbul Yoga Festivali başlıyor İstanbul Yoga Festivali başlıyor
Yukarı Çık

Şehri ayağa kaldırdı, çekmeyin ailemiz var...
Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü şehri birbirine kattıktan sonra mahalle arasında kıskıvrak...

Haberi Oku