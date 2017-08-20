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Kurban Bayramı'na doğru

- Beykoz'da hayvan satışı için 150 çadır kuruldu

Kurban Bayramı'na doğru

- Beykoz'da hayvan satışı için 150 çadır kuruldu

20 Ağustos 2017 Pazar 18:24
Kurban Bayramı'na doğru

İSTANBUL (AA) - Beykoz Belediyesi tarafından hayvan satışı için 150 çadır kuruldu.

Beykoz Çavuşbaşı'ndaki 17 dönümlük arazi üzerinde kurulan çadırların kiraları, Beykoz Belediyesi tarafından bu yıl değiştirilmeyerek 9 bin lira olarak belirlendi.

Anadolu'dan İstanbul'a geliş nedeniyle masrafların artmasının kurban fiyatlarına yansıdığını anlatan tüccarlar, Beykoz Belediyesinin ihtiyaçları konusunda kendilerine yardımcı olduklarını söyledi.

Beykoz Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de bayram sonuna kadar alanda 24 saat nöbet tutacak.

Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Salim Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada mobil kesim üniteleri kaldırılarak sabit kesim ünitesi kurulduğunu, yeni kurulan ünitenin hijyen açısında daha sağlıklı olduğunu anlattı.

Öztürk, şunları söyledi:

"Beykoz'da ilk defa kurulacak ünite günde 300 hayvan kesim kapasitesine sahip. Bayramın 1 ve 2. günü vatandaşlarımıza hizmet verecek. Kontrollerimiz valiliğimizin talimatları sonrası daha sıkı yapılmaya başlandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından pasaportu olan veterinerler pazar yerine gelen hayvanları sıkı bir şekilde kontrol ediyor. Sadece Kurbankent'te değil, Beykoz'un çeşitli alanlarında kurban satışı yapılan alanlarda da bu kontrollerimiz devam ediyor. Bazı belediyelerimiz sadece yer gösterirken, biz tüccarlarımızın yatacakları yerlere, banyolarına kadar düşünüyoruz. Satılamayacak hayvanlara asla müsaade etmiyoruz ve çıkmayacak bir boyayla işaret koyuyoruz. Sahte parayla ilgili de emniyet güçlerimizle koordineli bir şekilde vatandaşlarımıza uyarılarımızı yapıyoruz."

Anahtar Kelimeler:
BeykozKurban BayramıKurbankent
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