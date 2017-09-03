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Kuzey Kore 'hidrojen bombası' denedi

Kuzey Kore, yeni geliştirdiği kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını denedi.

Kuzey Kore 'hidrojen bombası' denedi

Kuzey Kore, yeni geliştirdiği kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını denedi.

03 Eylül 2017 Pazar 10:05
Kuzey Kore 'hidrojen bombası' denedi

SEUL(AA) - Kuzey Kore, yeni geliştirdiği kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını denediğini duyurdu.

Yonhap haber ajansının Kuzey Kore basınına dayandırdığı habere göre Pyongyang yönetimi, bu yılki altıncı nükleer testi yaptığını açıkladı.

Kuzey Kore'nin açıklamasında, yeni geliştirilen kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasının denendiği kaydedildi.

Sabah saatlerinde sarsıntı meydana gelmişti

Kuzey Kore'de Hamgyong kentindeki Punggye-ri nükleer deneme tesisi yakınlarında erken saatlerde şiddetli sarsıntı meydana gelmişti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, tesis yakınlarında "yapay deprem" kaydedildiği, bu nedenle Kuzey Kore'nin bu yılki altıncı nükleer denemesini gerçekleştirdiğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

Anahtar Kelimeler:
DünyaHidrojen BombasıKuzey Kore
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