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Kuzey Kore lideri Kim'den yurt dışı gezisi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Çin'e gerçekleştirdiği gezi, göreve başladığı 2011'den bu yana yaptığı ilk yurt dışı ziyareti oldu.

Kuzey Kore lideri Kim'den yurt dışı gezisi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Çin'e gerçekleştirdiği gezi, göreve başladığı 2011'den bu yana yaptığı ilk yurt dışı ziyareti oldu.

28 Mart 2018 Çarşamba 10:08
Kuzey Kore lideri Kim'den yurt dışı gezisi

PEKİN (AA) - Şinhua ajansı, Kuzey Kore İşçi Partisi Komitesi Başkanı ve Devlet Konseyi Başkanı Kim Jong-un'un, Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine 25-28 Mart'ta Çin'e resmi olmayan bir ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kim'in Çin ziyareti sırasında Şi ile bir araya gelerek ikili ilişkiler, Kore Yarımadası'ndaki gelişmeler, Kuzey Kore'nin Güney Kore ve ABD ile ayrı ayrı yapacağı liderler zirvelerine ilişkin konuların görüşüldüğü aktarıldı.

Kim Jong-un, Devlet Başkanı Şi ile görüşmesinde, "Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasının değişmez tavırları olduğunu" söyleyerek, "Kuzey ve Güney Kore ilişkilerinin karşılıklı barış ve iş birliği ilişkisi düzlemine getirmeye yönelik kararlığını" vurguladı.

"Güney Kore ve ABD liderleri ile bir araya gelerek diyalog kurmaya hazır olduğunu" dile getiren Kim, şunları kaydetti:

"Güney Kore ve ABD bizim iyi niyetli çabalarımıza karşılık verir, barış ve istikrara katkı yapacak bir atmosfer oluşturmaya yardımcı olursa, Kore Yarımadası'nın nükleer sorunu çözüme kavuşabilir. Çin'in stratejik diyaloğu güçlendirmesini, müzakere ve diyalog havasının Kore Yarımadası'na getireceği istikrar ve barış yönlü ılımlı havayı ortaklaşa korumasını umuyoruz."

Çin lideri Şi: Yapıcı ve aktif rol almayı sürdüreceğiz

Çin lideri Şi ise Pyongyang yönetiminin sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözme konusunda ortaya koyduğu iradeyi takdir ettiklerini anlatarak, "Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması, bölgede barış ve istikrarın korunması amacıyla yapıcı ve aktif rol oynamayı sürdüreceklerini" belirtti.

Japon NTV televizyonu ve yayın kuruluşu NHK, alışılmadık biçimde korunan özel bir trenin pazartesi günü Pekin'e geldiğini, trende üst düzey bir heyet bulunduğunu ve kentte güvenliğin artırıldığını duyurmuş, haberin ardından Kuzey Kore lideri Kim veya Kim'in kız kardeşinin bir heyetle trenle Çin'e geldiğine yönelik haberler çıkmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, dün düzenlediği basın toplantısında, söz konusu haberlere ilişkin kendisine yöneltilen sorulara, "Bahsettiğiniz konudan bir şey anlamıyorum. Bir bilgi olursa yayımlarız." yanıtını vermişti.

Kuzey Kore lideri Kim'in nisan ayı sonunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, mayıs ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Kim'in Çin ziyareti, aynı zamanda göreve başladığı 2011'den bu yana yaptığı ilk yurt dışı ziyareti oldu.

Muhabir: Tevfik Durul

Anahtar Kelimeler:
ÇinDünyaKim Jong-unKuzey KoreZiyaret
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