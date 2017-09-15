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Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Güney Kore, Kuzey Kore tarafından başkent Pyongyang'dan "belirlenemeyen" bir füze fırlatıldığını duyurdu.

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Güney Kore, Kuzey Kore tarafından başkent Pyongyang'dan "belirlenemeyen" bir füze fırlatıldığını duyurdu.

15 Eylül 2017 Cuma 07:55
Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

ANKARA (AA) - Güney Kore ordusu, Kuzey Kore tarafından başkent Pyongyang'dan "belirlenemeyen" bir füze fırlatıldığını açıkladı.

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Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey Kore, Pyongyang, Sunan yakınlarında sabah saat 06.57 civarında tanımlanamayan bir füze fırlattı. Füze Japonya'nın üstünden geçerek Kuzey Pasifik'e ulaştı." ifadelerine yer verildi.

Ordu, söz konusu füzenin 770 kilometre yüksekliğe ulaştığını, havada 3 bin 700 kilometre mesafe katettiğini duyurdu.

Açıklamada, Güney Kore ve ABD'nin söz konusu fırlatmayla ilgili bilgiyi analiz ettiği de aktarıldı.

Güney Kore'den tatbikat

Güney Kore Devlet Başkanlığınca Pyongyang'ın füze denemesinin hemen ardından Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı yapıldı ve ordu Doğu Denizi'nde balistik füze tatbikatı düzenledi.

Japon devlet televizyonu NHK ise Kuzey Kore'nin füzeyi Japonya'nın kuzeydoğusuna doğru fırlatmış olabileceğini bildirdi.

Kuzey Kore, 29 Ağustos'ta Hwasong-12 tipi orta menzilli bir balistik füze fırlatmış, Japonya'nın üstünden geçen füze Büyük Okyanus'a düşmüştü.

Pyongyang, 3 Eylül'de de 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6'ncı nükleer denemesini yapmıştı. Bu denemenin ardından ABD tarafından hazırlanan ve Kuzey Kore yönetimine yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını içeren karar tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde kabul edilmişti.

Muhabir: Ayşe Aktaş

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