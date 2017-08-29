Kuzey Kore'nin balistik füzesi Japonya'nın üzerinden geçti

NEW YORK(AA) - Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın sert uyarılarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarına rağmen yeni bir balistik füze denemesi daha gerçekleştirdi.

Japonya, Kuzey Kore'nin yeni balistik füze denemesi yaptığını ve füzenin Japonya'nın üzerinden geçtiğini duyurdu.

Başbakan Şinzo Abe konuyla ilgili açıklamasında, Kuzey Kore’den fırlatılan balistik füzenin Japon hava sahasından geçtiğini bildirdi. Füzenin hareketini takip ettiklerini belirten Abe, "Fırlatmanın hemen ardından Japon hükümeti füzenin hareketini yakından takip edip halkın güvenliği için gerekli önlemleri aldı. Füze, bölge barışı ve istikrarına yönelik görülmemiş düzeyde tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Abe ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile 40 dakikalık bir telefon konuşmasında konunun ele alındığını kaydetti.

Kuzey Kore'nin denediği yeni füzenin Japonya’nın Hokkaido Adası üzerinden geçtikten sonra üç parçaya ayrıldığı ve karaya yaklaşık bin kilometre mesafede Pasifik Okyanusu'na düştüğü kaydedildi.

Füze denemesiyle ilgili Güney Kore'den yapılan açıklamada ise yerel saatle sabah 06.06'da fırlatılan füzenin 550 kilometre yüksekliğe ulaştığını ve toplam 2 bin 700 kilometre mesafe katettiği bilgisine yer verildi.

Pentagon: ABD için acil bir tehdit değil

Savunma Bakanlığı Basın Operasyonları Müdürü (Pentagon Sözcüsü) Albay Rob Manning pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin füze denemesini değerlendiriyoruz. Japonya üzerinden geçen füzenin Kuzey Kore tarafından fırlatıldığını teyit edemeyiz. Bu füze fırlatılmasıyla ilgili değerlendirme sürecindeyiz." ifadesini kullandı.

Albay Manning, Kuzey Kore'nin denemesinin ABD için acil bir tehdit oluşturmadığını belirtti.

BMGK'da acil toplantı

Japonya'nın BM Daimi Temsilcisi Koro Bessho, füze denemesi nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin konuyu görüşmek üzere acil toplantıya çağrıldığını bildirerek, "Uluslararası toplum Kuzey Kore'ye daha fazla baskı uygulamalı" dedi.

Bölge ülkeleri arasında tepkiyle neden oldu

Güney Kore hükümeti, ABD ile füze denemesini analiz ettiklerini ve Kuzey Kore'den gelecek olası bir yeni tehdide karşı önlem aldıklarını açıkladı.

Füzenin Pyongyang Havaalanı'nın da bulunduğu Sunan'dan fırlatıldığına işaret eden Seul yönetimi, bunun Kuzey Kore'nin füzeyi karayoluyla taşıyıp havaalanındaki bir pistten fırlattığını gösterdiğine dikkati çekti.

Güney Kore, füze denemesine yanıt olarak hava kuvvetlerinin gerçek mermiyle tatbikat yaptığını belirtti.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Park Su-hyun, 4 F-15 savaş uçağının Güney Kore'nin doğu sahilleri yakınlarındaki askeri bir alana 8 MK-84 bombası bıraktığını söyledi.

Deneme, Kuzey Kore'nin bu yılki 13. balistik denemesi oldu. Pyongyang, ilk kez Sunan'dan füze denemesinde bulundu.

Hokkaido'da sirenler devreyle girdi

Japonya'nın Hokkaido Adası sakinlerine olası bir Kuzey Kore saldırısına ilişkin uyarı mesajları gönderildi. Cep telefonlarına gönderilen mesajlarda halka dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Adada acil durum sirenleri de devreye girdi.

Kuzey Kore'nin şimdiye kadarki en uzun menzilli füze denemesi olduğu sanılan testin, ABD ve Güney Kore'nin bölgedeki ortak tatbikatı sırasında yapılması da dikkati çekti.

İlk kez Kuzey Kore'den fırlatılan bir füzenin, Japonya üstünden geçmesi, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumda büyük tepkiye yol açtı.

Muhabir: Selçuk Acar,Umur Koçak Semiz