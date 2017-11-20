Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103912
ALTIN
161.099
DOLAR
3.9233
STERLİN
5.1907
EURO
4.6062
Ümit Özat yeniden Gençlerbirliği'nde
Ümit Özat yeniden Gençlerbirliği'nde
Beşiktaş Avrupa kupalarında 201. maçına çıkıyor
Beşiktaş Avrupa kupalarında 201. maçına...
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu yollar kapalı olacak
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu...
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor
Trabzonspor 3 puana son dakikada uzandı
Trabzonspor 3 puana son dakikada...

KYK'dan burs ve kredi alan öğrencilere 'taahhütname' uyarısı

Yükseköğrenim öğrencilerini maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve kredilerin taahhütname onay işlemi, yarın sona erecek.

KYK'dan burs ve kredi alan öğrencilere 'taahhütname' uyarısı

Yükseköğrenim öğrencilerini maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve kredilerin taahhütname onay işlemi, yarın sona erecek.

20 Kasım 2017 Pazartesi 18:37
KYK'dan burs ve kredi alan öğrencilere 'taahhütname' uyarısı

ANKARA (AA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK), yükseköğrenim öğrencilerini maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve kredilerin taahhütname onay işleminin yarın sona ereceği bildirildi.

KYK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumdan burs ve kredi almaya hak kazanan, yurt içinde öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden yarın saat 23.59'a kadar taahhütname onayını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Burs veya kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne veya babalarının e-Devlet şifreleriyle burs ve kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından öğrenciler, kendi e-devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileriyle kendilerine en yakın KYK İl Müdürlüğüne belgeleriyle giderek taahhütnamelerini onaylatabilecek.

Yurt dışında öğrenim görenler için son gün 15 Ocak

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için de son gün 15 Ocak 2018 olarak belirlendi.

Öğrencilerin, kefaletname senedini yurt içinde noterler, yurt dışında elçilikler aracılığıyla hazırlatarak en geç 15 Ocak 2018'e kadar ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi "Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya-Ankara" adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

İlk ödemeler kasım sonunda iki aylık olarak yapılacak

Burs ve krediler, lisans öğrencileri için aylık 425, yüksek lisans öğrencileri için 850, doktora öğrencileri için bin 275 lira olarak ödenecek.

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım sonunda, ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere 2017-2018 eğitim öğretim yılı için ödeme yapılmayacak. Dileyen öğrenciler (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) bir sonraki eğitim öğretim yılında burs ve kredi için tekrar başvurabilecek.

Muhabir: Selma Kasap

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Darbe girişimi gecesi Genelkurmay bahçesinde uyuyakalmış
Darbe girişimi gecesi Genelkurmay bahçesinde uyuyakalmış
THY kargoda yükselişe geçti
THY kargoda yükselişe geçti
Diyanet'in ilk kadın başkan yardımcısı göreve başladı
Diyanet'in ilk kadın başkan yardımcısı göreve başladı
'180 milyon çocuğun geleceği ebeveynlerine göre daha karanlık'
'180 milyon çocuğun geleceği ebeveynlerine göre daha karanlık'
Hatay’da Kayı Boyu damgalı mezar taşları bulundu
Hatay’da Kayı Boyu damgalı mezar taşları bulundu
Kanser tedavisi gören Ayşe'nin Güney Kore hayali gerçekleşti
Kanser tedavisi gören Ayşe'nin Güney Kore hayali gerçekleşti
Bulaşık yıkamak ömrü uzatabilir
Bulaşık yıkamak ömrü uzatabilir
Almanya'da başarısız koalisyon görüşmeleri borsayı etkiledi
Almanya'da başarısız koalisyon görüşmeleri borsayı etkiledi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim