KYK'dan burs ve kredi alan öğrencilere 'taahhütname' uyarısı

ANKARA (AA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK), yükseköğrenim öğrencilerini maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve kredilerin taahhütname onay işleminin yarın sona ereceği bildirildi.

KYK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumdan burs ve kredi almaya hak kazanan, yurt içinde öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden yarın saat 23.59'a kadar taahhütname onayını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Burs veya kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne veya babalarının e-Devlet şifreleriyle burs ve kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından öğrenciler, kendi e-devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileriyle kendilerine en yakın KYK İl Müdürlüğüne belgeleriyle giderek taahhütnamelerini onaylatabilecek.

Yurt dışında öğrenim görenler için son gün 15 Ocak

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için de son gün 15 Ocak 2018 olarak belirlendi.

Öğrencilerin, kefaletname senedini yurt içinde noterler, yurt dışında elçilikler aracılığıyla hazırlatarak en geç 15 Ocak 2018'e kadar ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi "Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya-Ankara" adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

İlk ödemeler kasım sonunda iki aylık olarak yapılacak

Burs ve krediler, lisans öğrencileri için aylık 425, yüksek lisans öğrencileri için 850, doktora öğrencileri için bin 275 lira olarak ödenecek.

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım sonunda, ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere 2017-2018 eğitim öğretim yılı için ödeme yapılmayacak. Dileyen öğrenciler (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) bir sonraki eğitim öğretim yılında burs ve kredi için tekrar başvurabilecek.

Muhabir: Selma Kasap