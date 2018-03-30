Leylekler Aras Vadisi'ni mesken tuttu

IĞDIR - Hüseyin Yıldız (AA) - Türkiye'nin, Nahçıvan, İran ve Ermenistan sınırını oluşturan Aras Vadisi'nde yaşayan leylekler, bölgenin biyoçeşitliliğine renk katıyor.

Aras Vadisi, rakımı, coğrafi konumu ve sahip olduğu iklimi nedeniyle birçok yaban hayvanına olduğu gibi yaklaşık 350 kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

Bölgenin biyoçeşitliliği, sürüngenler, memeliler, balık türleri, yırtıcılar gibi birbirinden farklı türlere yaşam alanı sunarken, neredeyse her yol kenarı, mahalle ve köyde yaşam alanı kuran leyleklerle de bu çeşitliliğe zenginlik katıyor.

Özellikle Iğdır ve Nahçıvan'da sembol haline gelen ve heykelleri dikilen leylekleri cadde, bina çatıları, su deposu, elektrik direkleri gibi birçok yüksek yapının zirvesinde görmek mümkün.

"Bölgenin sembolü olan leylekler insanlar tarafından da korunuyor"

Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aras'ın sunduğu beslenme imkanları dolayısıyla leyleklerce tercih edildiğini söyledi.

Birçok leylek kolonisinin uzun yıllardır bölgeyi terk etmediğini belirten Türkoğlu, "Beslenme ortamı buldukları için Aras Vadisi'ni mesken tutmuşlar. Leylekler, Ağrı Dağı Milli Parkı, Aras ve Karasu taşkınlarının oluşturduğu besin zincirinde, rekabet olmadan yaşayıp buradan vazgeçmiyor." dedi.

Türkoğlu, leyleklerin bölgede yaşamalarının, insanların gösterdiği saygıdan da kaynaklandığının altını çizerek, "Leylekler, ağırlıklı olarak bu bölgeyi tercih etmektedir. Bölgenin sembolü olan leylekler insanlar tarafından da korunuyor. Hava şartlarının elverişliliği de leylekleri Aras'a çekiyor. Haliyle bölgenin hemen hemen her yerinde leylek yuvası veya ailesiyle karşılaşmak mümkün." diye konuştu.

"Iğdır'ın vazgeçilmez misafirleri ve sembolü olan leylekler şehre güzellik katıyor"

Doğa fotoğrafçısı Harun Cengiz de Iğdır'da birçok türe ilişkin yaptıkları fotoğraf çalışmaları arasında en fazla ilgiyi, leyleklerin yaşantısının gördüğünü söyledi.

Kentin doğal güzellikleri ile göz doldurduğunu ifade eden Cengiz, "Iğdır'ın vazgeçilmez misafirleri ve sembolü olan leylekler şehre güzellik katıyor. Dönem dönem fotoğrafını çektiğimiz leyleklerin yuvalarını yol kenarlarında görebilirsiniz, onları çekmek daha bir hoş oluyor. Şehir merkezinde de çok güzel alanlarda leylek yuvaları var. Doğa fotoğrafları çekmek bir hobidir, elimden geldiği kadar güzel manzaraları ve leylekleri fotoğraflamaya çalışıyorum." dedi.