LONDRA

Londra metrosunda patlama meydana geldiği ve olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği belirtildi.Londra metrosunda patlama meydana geldiği ve olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği belirtildi.

İngiliz basını, kentin batısındaki Parsons Green istasyonunda patlama yaşandığını ve ardından da yangın çıktığını duyurdu.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda ise trenin arkasında bulunan beyaz bir kabın patladığı, trenden çıkanların yüzlerinin yandığı belirtildi.

Ulaştırma Polisi çalışma yürütüyor

İngiltere Ulaştırma Polisi (BTP) yaptığı açıklamada, Londra'nın güneybatısındaki Parsons Green metro istasyonunda yerel saatle 08.20'de (TSİ 10.20) bir metro treninde gerçekleşen olayla ilgili ekiplerin bölgede çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Polis, istasyonun güvenlik sebebiyle boşaltılarak kapatıldığını, olayın yaşandığı District metro hattının da Edgware Road ile Wimbledon arasındaki seferlere ara verildiğini kaydetti.

Yetkililer, terörle mücadele birimlerinin gelişmeleri takip ettiğini ancak olayı BTP'nin soruşturacağını dile getirdi.

Gelişmelere ilişkin Londra Ambulans Hizmetlerinden yapılan açıklamada da yerel saatle 08.20'de Parsons Green istasyonundan yardım çağrısı alındığı ifade edilerek, bölgeye giden ekiplerin olaydan etkilenenlere yardımcı olduğu belirtildi.

Londra İtfaiyesi, bölgeye itfaiye araçlarının sevk edildiğini aktardı.

"İnsanlar panik halindeydi"

AA muhabirine konuşan görgü tanığı ise bölgede patlama sesinin ardından havaya plastik kokusunun yayıldığını ve insanların çığlık atarak trenden inmeye çalıştığını söyledi.

Görgü tanığı, "Ciddi şekilde yaralanan kimseyi görmedim ancak insanlar panik halindeydi, çığlık atıyor ve ağlıyorlardı." dedi.

Londra'da 7 Temmuz 2005'te, 4 intihar eylemcisi 3 metro istasyonunu ve bir otobüsü hedef almış, bombalı saldırılarda 52 kişi hayatını kaybetmiş, 700'den fazla kişi yaralanmıştı.

Londra metrosunu günde ortalama 5 milyon kişi kullanıyor.

Muhabir: İnci Gündağ