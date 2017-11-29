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'Mahrem imamlar' 158 bin 10 kez 'ByLock'a girmiş

Bolu'daki FETÖ/PDY soruşturmasında, "emniyetin mahrem imamları" olduğu iddia edilen 10 şüphelinin toplamda 158 bin 10 kez "ByLock"a erişim sağladığı tespit edildi.

'Mahrem imamlar' 158 bin 10 kez 'ByLock'a girmiş

Bolu'daki FETÖ/PDY soruşturmasında, "emniyetin mahrem imamları" olduğu iddia edilen 10 şüphelinin toplamda 158 bin 10 kez "ByLock"a erişim sağladığı tespit edildi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 16:02
'Mahrem imamlar' 158 bin 10 kez 'ByLock'a girmiş

BOLU (AA) - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, "emniyetin mahrem imamları" olduğu iddiasıyla 14 kişi hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, şüphelilerden 10'unun örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"a toplamda 158 bin 10 kez erişim sağladığı bildirildi.

Bolu Cumhuriyet Savcısı Yakup Avşar tarafından 13'ü tutuklu 14 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 42 sayfalık iddianame hazırlandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi.

İddianamede, aralarında öğretmen, okul müdürü, memur ve üniversite personellerinin bulunduğu tutuklu sanıklar Adem Topal, Ahmet Eralp, Ahmet Güler, Akif Kurtoğlu, Ali Aktaşoğlu, Ali Eryılmaz, Ali Yiğit, Murat Açar, Murat Uğur, Mustafa Yıldız, Rıdvan Yücel, Sevinç Çevirgen, Süleyman Ersöz ve tutuksuz sanık A.Ü. hakkında, 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, sanıkların cep telefonlarında yapılan incelemelerde, "ByLock"u kullandıkları ve kendilerini gizlemek adına kod isimlerinin olduğu belirtildi.

Mahrem yapılanmasını 7 büyük bölgeye ayırmışlar

Soruşturma kapsamında tespit edilen dijital verilerdeki bilgilere göre emniyetin mahrem yapılanmasının 7 büyük bölgeye ayrıldığının belirlendiği aktarılan iddianamede, Bolu'nun, Marmara büyük bölgesi içinde yer alan küçük bölgelerden olduğu, "İrfan Bey" tabirinin, polis akademisi ve kolejine ilişkin yapılanmayı, "okul" tabirinin polis meslek yüksekokulları ile polis meslek eğitim merkezlerini kapsadığının değerlendirildiği belirtildi.

Örgütün bu hiyerarşik grup içerisinde her birim ve yapılanmaya ayrı bir isim verdiğinin de tespit edildiğine işaret edilen iddianamede, "Lise" tabirinin, polis memurları sorumlusu, "Yüksekokul (YO)" tabirinin, meslekten geçme polis amirleri sorumlusu, "Üniversite (UN)" tabirinin, akademi mezunu polis amirleri sorumlusu, "Dil kursu/İngilizce" tabirinin İstihbarat Daire Başkanlığı (İDB-YILDIZ), "Kimya" tabirinin KOM birimleri, "Tarih" tabirinin, TEM birimleri, "Temsilci" tabirinin, Türkiye genelinde bulunan 5 büyük bölgenin en başındaki kişiyi, "Genel Müdür (GM-GMD)" tabirinin, sorumlu olduğu illerdeki müdür konumundaki personelle toplantı yapan, kendisine üst sorumlusu tarafından aktarılan gündemleri altındaki müdürleri vasıtasıyla diğer personel ve alt gruplardaki kişilere iletilmesini sağlayan kişiyi ifade ettiği aktarıldı.

ByLock girişleri

Haklarında dava açılan 14 kişiden Sevinç Çevirgen dışında kalanların, ByLock'u kullandığının belirlendiği anlatılan iddianamede, şüphelilerden Adem Topal'ın 539, Ahmet Eralp'in 3 bin 173, Ahmet Güler'in 456, Akif Kurtoğlu'nun 21 bin 23, Ali Aktaşoğlu'nun 25 bin 206, Ali Eryılmaz'ın 56 bin 21, A.Ü'nün 539, Murat Açar'ın 3 bin 117, Rıdvan Yücel'in 33 bin 911, Süleyman Ersöz'ün 14 bin 25 kez programa erişim sağladığının da belirlendiği kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerden Ali Yiğit'in, ByLock programını eşiyle birlikte kullandıklarını beyan ettiği, Murat Uğur'un kendi adına kayıtlı olan ancak eşi tarafından kullanılan telefona kendisinin yüklediğini beyan ettiği, Mustafa Yıldız'ın da ByLock'un yüklenmesine ilişkin anlatımlarda bulunduğu belirtildi.

Muhabir: Zafer Göder

Anahtar Kelimeler:
BoluBolu Ağır Ceza MahkemesiEmniyetin Mahrem ImamlarıFETÖ/PDYFetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet YapılanmasıTürkiye
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