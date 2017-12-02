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Mattis, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Mattis'in Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştüğü bildirildi.

Mattis, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Mattis'in Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştüğü bildirildi.

02 Aralık 2017 Cumartesi 22:03
Mattis, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

KAHİRE (AA) - Resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gelen ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştüğü bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Kahire'de bir araya gelen ikili, terör ve aşırılık başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel tehditlerin yanı sıra askeri alanda ABD-Mısır ilişkilerini geliştirme yollarını ele aldı.

İkili, terör kaynaklarının kurutulması için uluslararası çabaların artırılması ve Ortadoğu'daki krizlerde siyasi çözümlere ulaşılmasının gerekliliği konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

Mattis, Sisi ile görüşmesinden önce Mısırlı mevkidaşı Sıdkı Subhi ile de bir araya gelerek iki ülke arasında askeri iş birliği ve terörle mücadele konularını konuşmuştu.

Mısır, Ürdün, Kuveyt ve Pakistan'ı kapsayan turu kapsamında ikinci durağı Ürdün'e geçmek için Mattis'in bu akşam Kahire'den ayrıldığı belirtildi.

Muhabir: Hacer Başer

Anahtar Kelimeler:
ABD Savunma BakanıDünyaJim MattisMısır
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