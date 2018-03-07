Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116842
ALTIN
162.200
DOLAR
3.7980
STERLİN
5.2784
EURO
4.7118
Şenol Güneş'in yeni gözdesi Gary Medel
Şenol Güneş'in yeni gözdesi Gary...
Rockets seriyi 16 maça çıkardı
Rockets seriyi 16 maça çıkardı
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16...
İrem Yaman tarihe geçmek istiyor
İrem Yaman tarihe geçmek istiyor
PSG 1- Real Madrid 2
PSG 1- Real Madrid 2

MEB'de kadroya geçiş için sözlü sınav süreci başladı

Komisyonlarca 31 bin 838 adayın başvurusunun uygun bulunduğu sınavda başarılı olan adaylar, 2 Nisan itibarıyla kadroya geçecek.

MEB'de kadroya geçiş için sözlü sınav süreci başladı

Komisyonlarca 31 bin 838 adayın başvurusunun uygun bulunduğu sınavda başarılı olan adaylar, 2 Nisan itibarıyla kadroya geçecek.

07 Mart 2018 Çarşamba 16:14
MEB'de kadroya geçiş için sözlü sınav süreci başladı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde kadroya alınacak işçiler için sözlü sınav yapılıyor.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, MEB merkez ve taşra teşkilatında 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 23'üncü maddesi kapsamında, hizmet alım sözleşmeleri ile alt işverenler tarafından çalıştırılan personelden sürekli ya da geçici işçi kadrolarına alınacaklar için sözlü sınav süreci başladı.

Merkez sınav komisyonu tarafından ilk günde 72 aday sınava alındı. Sınav komisyonlarının değerlendirme süreci, 20 Mart'ta sona erecek. Başarılı olan adaylar, 2 Nisan tarihi itibarıyla kadroya geçecek.

Bakanlık birimlerine, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Alınmasına Dair Usul ve Esaslar" tebliğine uygun olarak, 35 bin 786 aday başvuru yaptı. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında oluşturulan başvuru tespit komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonucunda, 31 bin 838 adayın başvurusu uygun bulundu.

MEB merkez birimlerinde çalışan adaylara ait kesin listeler dhgm.meb.gov.tr adresinde, taşra teşkilatlarında çalışan adaylara ait kesin listeler ise il müdürlüklerinin internet adreslerinde yayımlandı.

Kadroya alınacak işçilerle ilgili süreç, Bakanlık merkez teşkilatında, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, illerde ise il milli eğitim müdürlüklerinde kurulan komisyonlar tarafından yürütülecek.

Muhabir: Selma Kasap

Anahtar Kelimeler:
MEBMilli Eğitim BakanlığıTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın korucu, babasının izinde vatan nöbetinde
Kadın korucu, babasının izinde vatan nöbetinde
Şarkıcı Maher Zain Arakanlı Müslümanları ziyaret etti
Şarkıcı Maher Zain Arakanlı Müslümanları ziyaret etti
Şehit annesine hakaret eden şoför için 'ders gibi' karar
Şehit annesine hakaret eden şoför için 'ders gibi' karar
Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmekle ilgileniyor
Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmekle ilgileniyor
Fatih Terim ,TFF davasında ilginç diyaloglar
Fatih Terim ,TFF davasında ilginç diyaloglar
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
Migros, en çok kadın istihdamı yaratan şirketler arasında
Migros, en çok kadın istihdamı yaratan şirketler arasında
Funda Astsubay vatandaşın huzuru için mesaide
Funda Astsubay vatandaşın huzuru için mesaide

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim