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Mehmetçiğe moral ziyareti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Boynukalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan ile bir grup sanatçı ve futbolcu, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere moral vermek amacıyla Kilis'e geldi.

Mehmetçiğe moral ziyareti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Boynukalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan ile bir grup sanatçı ve futbolcu, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere moral vermek amacıyla Kilis'e geldi.

01 Mart 2018 Perşembe 20:22
Mehmetçiğe moral ziyareti

KİLİS (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ile sanatçı ve sporculardan oluşan bir grup, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe moral vermek amacıyla Kilis'teki sınır birliklerini ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığında Albay Hakan Başaklıgil tarafından karşılanan heyet, daha sonra sınır hattındaki bazı karakolları ziyaret ederek, askerlerle bir süre sohbet etti.

Burada harekatın gidişatıyla ilgili yetkililerden bilgi alan Karacan, amaçlarının cephede görev yapan Mehmetçiğin moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak olduğunu, bu kapsamda da spor ve sanat camiasıyla bölgeyi ziyarete geldiklerini söyledi.

Sporcusuyla sanatçısıyla tüm halkın kalbinin Mehmetçikle attığını ve onlara sürekli dua ettiğini ifade eden Karacan, "Rabbim kolaylıklar versin, bizim sadece elimizden gelen dua ama yeri geldiği zaman hepimiz birer Mehmetçiğiz, birer askeriz. Askerimiz güçlü, devletimiz güçlü, milletimiz güçlü, Allah'ın izniyle daha güzel günler olacak." diye konuştu.

Oyuncu Mehmet Çevik, ülke sınırlarında cirit atan ve bir terör yuvalanması olduğunu ve Mehmetçiğin bu duruma ölümü göze alarak gerekli cevabı verdiğini belirtti.

Mehmetçiğin milletin en büyük onur ve şereflerinden birisi olduğunu dile getiren Çevik, Türk ordusunun bölgeye huzur ve barışı getireceğine inandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunun aksini söyleyen hain oğlu haindir. Mehmetçik merhametiyle kahramanlığıyla insanlığıyla 'ben varken asla' diyen bir tavırla bugün Suriye'de. Endişe etmesinler eğer düşman değillerse eğer hain değillerse Mehmetçik o yorgunluğuna rağmen sırtında taşır, 'Bu ordu ve ordunun mensubu kim' diye sordurtacak kadar büyüktür. Mehmetçik dediğimiz buradaki halkın delikanlısıdır. Anadolu'nun gelenekleriyle inancıyla büyümüştür. Kendisi açken tek tabak çorbasını ben tokum buyur ye diyebilecek kadar mütevazidir. Herhangi bir şey iste hiç bir şey düşünmeden verecek kadar alicenaptır ama yapmaman gereken bir şey var vatanına, namusuna ve şerefine el uzatmayacaksın."

Eski futbolcu Mert Korkmaz da askerle vakit geçirmenin tarif edilemez güzellikte bir duygu olduğunu söyledi.

Mehmetçiğin moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak adına sınır hattına geldiklerini ve onlarla aynı sofrayı paylaştıklarını belirten Korkmaz, askerin sağlığı ve harekatın başarıyla sonuçlanabilmesi için duacı olduklarını dile getirdi.

Ziyarete, futbolculardan Ali Tandoğan, Ayhan Akman, Ergün Penbe, Emre Aşık, Faruk Atalay, Hasan Kabze, Bülent Korkmaz ve İbrahim Toraman sanatçılardan ise İbrahim Sarıtaş, Barış Yurtçu, Bora Yeter, Erol Koçan, Yavuz Yüksel, Halil Söyletmez, Tahsin Berkay Şahin, Burak Uçman ve Orhan Hakalmaz katıldı.

Muhabir: İzzet Mazi

Anahtar Kelimeler:
Abdurrahim BoynukalınKilisSanatçı Ve SporcularTürkiyeZeytin Dalı Harekatı
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