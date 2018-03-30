Menbiç'teki saldırıda öldürülenlerden biri İngiliz askeri çıktı

PKK'lı teröristlerle saf tutan Amerikan ve İngiliz askerlerini hedef alan saldırıda, bir ingiliz askerinin öldürüldüğü ortaya çıktı.

İngiliz haber siteleri, öldürülen askerlere yönelik saldırıdan DEAŞ'i sorumlu tuttu. İngiliz ve ABD gazeteleri, Menbiç'te halen DEAŞ'in etkin olduğu yorumlarını yaptı..

LONDRA (AA) - Bakanlıktan yapılan açıklamada "İngiliz Silahlı Kuvvetlerinin bir üyesinin dün Suriye'de EYP ile öldürüldüğünü üzülerek teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD öncülüğündeki koalisyona Suriye'de EYP saldırısı düzenlendi

Bakanlık ölen İngiliz askerinin kimliğini ve bağlı olduğu birimi açıklamazken, DEAŞ karşıtı koalisyonun bir operasyonunda ABD güçleri içinde yerleşik olarak hareket ettiğini kaydetti.

İngiliz basınında yer alan haberlerde de ölen askerin İngiliz Özel Kuvvetlerinin üyesi olduğu ve saldırının Menbiç'te gerçekleştiği belirtildi.

İngiliz basını, ABD savunma kaynaklarına dayandırarak, saldırıda bir ABD Özel Kuvvetler askerinin de öldüğünü yazdı.

Birleşik Görev Gücü'nden daha önce yapılan açıklamada, "2 koalisyon personeli 29 Mart’ta GMT saatiyle akşam 9.00'da Suriye'de el yapımı patlayıcı ile öldürüldü, 5'i yaralandı." bilgisi verilmişti.

Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aileler bilgilendirilene kadar olay yerini belirtmeden Suriye olarak ifade edeceğiz." demişti ancak AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre saldırı Menbiç yakınlarında meydana geldi.

Muhabir: Tayfun Salcı



