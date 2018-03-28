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Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden Ankara, Niğde, Kayseri, Burdur, Isparta, Denizli, Sakarya, Düzce, Adana, Mersin ve Antalya için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden Ankara, Niğde, Kayseri, Burdur, Isparta, Denizli, Sakarya, Düzce, Adana, Mersin ve Antalya için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

28 Mart 2018 Çarşamba 16:31
Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İç Anadolu'nun güneydoğusunda bugün akşam saatlerinde başlaması beklenen sağanağın, bu gece ve yarın Niğde, Kayseri, Isparta, Burdur, Denizli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Ankara ve çevresinde bu gece saatlerinde başlayacak sağanağın, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer gök gürültülü olması bekleniyor.

Öte yandan, Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu gece ve yarın Adana, Mersin ve Antalya merkezinde kuvvetli, kuzey ve iç kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya toz taşınımı uyarı

Genel Müdürlükten yapılan bir diğer açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yarın gece saatlerine kadar orta kuvvette toz taşınımı bekleniyor.

Açıklamada, hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma, çamur şeklinde yağış ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu-Muhammed Boztepe

Anahtar Kelimeler:
İç AnadoluMeteorolojiMeteoroloji Genel MüdürlüğüSağanak YağışTürkiyeUyarı
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