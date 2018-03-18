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Milli Savunma Bakanı Canikli'den Afrin mesajı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Kahraman ordumuz, dün olduğu gibi bugün de ülkemiz ve bölge ülkeleri için huzur, güvenlik ve barışın teminatı olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Canikli'den Afrin mesajı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Kahraman ordumuz, dün olduğu gibi bugün de ülkemiz ve bölge ülkeleri için huzur, güvenlik ve barışın teminatı olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

18 Mart 2018 Pazar 15:43
Milli Savunma Bakanı Canikli'den Afrin mesajı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında yaptığı paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu güçlerinin Afrin merkezinde kontrolü tamamen sağladığını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteği ile Özgür Suriye Ordusu bugün Afrin şehir merkezinde kontrolü tamamen sağladı. Ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olsun.

— Nurettin Canikli (@nurettincanikli) March 18, 2018

Bu durumun Türkiye ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Canikli, şunları kaydetti:

"Kahraman ordumuz, dün olduğu gibi bugün de ülkemiz ve bölge ülkeleri için huzur, güvenlik ve barışın teminatı olmaya devam etmektedir."

Muhabir: Sarp Özer

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Politika
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