Mor Gabriel Manastırı'na ait kabristan iade edildi

MARDİN (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun, Mor Gabriel Manastırı'na ait kabristanın tapusunun dikkatsizlikten dolayı Hazineye geçtiği, iadesinin yapılacağı yönündeki açıklaması, Mardin'de yaşayan Süryanileri sevindirdi.

Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'te Mardin'in büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla yaşanan süreçte sıkıntının meydana geldiğini, köy tüzel kişiliği adına kayıtlı kilise, manastır ve mezarlıkların Hazineye devredildiğini söyledi.

Daha sonra bunların Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edildiğini, yaptıkları itirazlar sonucunda tapuların Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildiğini anlatan Ergün, şöyle konuştu:

"Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'nun açıklamalarını çok önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve hükümetimizin bu konuda çok önemli çalışmaları ve katkıları var. Bu çalışmaların meyve vermesini ve neticelenmesini istiyoruz. 2 bin yıllık manastır, kilise ve bunlara bağlı arazilerin vakfa devredilmesi bizleri fazlasıyla sevindirecek. Bu mallar ülkenin ve vakfın malıdır."

Tarihi Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ise Çavuşoğlu'nun açıklamasını çok olumlu bulduğunu, bunu "müjde" olarak değerlendirdiğini kaydetti.

Akyüz, "Bu konuyu dile getirdiği için Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'na teşekkür ediyoruz. Yalnız ondan dileğimiz, istirhamımız, sadece Mor Gabirel kabristanı değil. Diğer kilise ve manastırların da mezarlıklarının iade edilmesini temenni ediyoruz. Bunlar herkesin bildiği gibi Süryani kilisesinin malıdır, tarihidir. Çoğu 4, 5 ve 6. yüzyıldan kalma kilise ve manastırlardır." ifadelerini kullandı.

Bunların, kadastronun köylerde ilk çalışma yaptığı dönemde yanlışlıkla köy tüzel kişiliği adına kaydettirildiğini anlatan Akyüz, "Aslında bunların direkt vakıflara tescil edilmesi gerekiyordu, bilgisizlikten dolayı hata olmuş. Bu hatanın düzeltilmesini talep ediyoruz." dedi.

Mor Gabriel Manastırı Vakfı avukatı Mahmut Güven ise Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı görevlileriyle yaptıkları görüşmede, sorunun ilgili bakanlar tarafından yakından takip edildiği ve sorunun çözümü için çalışma yürütüldüğünün kendilerine iletildiğini söyledi.

Güven, "Umarız siyasi irade, kilise, manastır, mezarlık ve arazilerinin tapusunu almayı sağlayacak düzenlemeyi yapar." diye konuştu.

AA Editör Masası'na konuk olan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, azınlık kiliselerine el konulduğu iddialarının Mardin'de Mor Gabriel Manastırı'na ait bir kabristanla alakalı olduğunu belirterek, şunları kaydetmişti:

"Masa başında oturulup karar alındığı için maalesef oradaki görevlilerimiz tarafından Süryani kardeşlerimize ait kabristanın sanki Diyanete aktarılacağı, mülkiyetinin oraya verileceği, Hazineye aktarılmış ve oradan da oraya aktarılacağı gibi bir yanlış anlaşılma var. Bu gerçekten böyle oldu. Maliye Bakanlığına aktarıldı ama oradaki arkadaşlar bunların kime ait olduğunu, Hristiyanlara mı İslam mensuplarına mı ait olduğuna bakmaksızın masa başında değerlendirdikleri için böyle bir hata oldu. Şimdi biz Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Mor Gabriel'e ait bu kabristanlıkları ve yerleri tekrardan iade ediyoruz. Hiçbir problem yok zaten. Onun için görev yapan arkadaşlarımızın bazı hassas noktalarda çook daha titiz ve itinalı davranması gerekiyor. Biz ortaya çıkan bu yanlışı mesele bize intikal ettikten sonra düzelttik. Cemaate iade ediyoruz."