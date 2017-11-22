Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105964
ALTIN
163.084
DOLAR
3.9325
STERLİN
5.2238
EURO
4.6364
Beşiktaş'ın 'üç silahşörü'
Beşiktaş'ın 'üç silahşörü'
Anadolu Efes 6. kez 'dalya' diyecek
Anadolu Efes 6. kez 'dalya'...
Avrupa'da moda Beşiktaş
Avrupa'da moda Beşiktaş
Genç Milli Takımlar Sorumlusu Kafkas: Türk futbolunun kurtuluşu genç oyuncu gelişiminde
Genç Milli Takımlar Sorumlusu Kafkas:...
Medipol Başakşehir'in tek şansı galibiyet
Medipol Başakşehir'in tek şansı galibiyet

Mor Gabriel Manastırı'na ait kabristan iade edildi

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'nun, Mor Gabriel Manastırı'na ait kabristanın tapusunun dikkatsizlikten dolayı Hazineye geçtiği ve iadesinin yapılacağı yönündeki açıklaması, Süryanileri sevindirdi.

Mor Gabriel Manastırı'na ait kabristan iade edildi

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'nun, Mor Gabriel Manastırı'na ait kabristanın tapusunun dikkatsizlikten dolayı Hazineye geçtiği ve iadesinin yapılacağı yönündeki açıklaması, Süryanileri sevindirdi.

22 Kasım 2017 Çarşamba 19:26
Mor Gabriel Manastırı'na ait kabristan iade edildi

MARDİN (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun, Mor Gabriel Manastırı'na ait kabristanın tapusunun dikkatsizlikten dolayı Hazineye geçtiği, iadesinin yapılacağı yönündeki açıklaması, Mardin'de yaşayan Süryanileri sevindirdi.

Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'te Mardin'in büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla yaşanan süreçte sıkıntının meydana geldiğini, köy tüzel kişiliği adına kayıtlı kilise, manastır ve mezarlıkların Hazineye devredildiğini söyledi.

Daha sonra bunların Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edildiğini, yaptıkları itirazlar sonucunda tapuların Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildiğini anlatan Ergün, şöyle konuştu:

"Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'nun açıklamalarını çok önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve hükümetimizin bu konuda çok önemli çalışmaları ve katkıları var. Bu çalışmaların meyve vermesini ve neticelenmesini istiyoruz. 2 bin yıllık manastır, kilise ve bunlara bağlı arazilerin vakfa devredilmesi bizleri fazlasıyla sevindirecek. Bu mallar ülkenin ve vakfın malıdır."

Tarihi Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ise Çavuşoğlu'nun açıklamasını çok olumlu bulduğunu, bunu "müjde" olarak değerlendirdiğini kaydetti.

Akyüz, "Bu konuyu dile getirdiği için Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'na teşekkür ediyoruz. Yalnız ondan dileğimiz, istirhamımız, sadece Mor Gabirel kabristanı değil. Diğer kilise ve manastırların da mezarlıklarının iade edilmesini temenni ediyoruz. Bunlar herkesin bildiği gibi Süryani kilisesinin malıdır, tarihidir. Çoğu 4, 5 ve 6. yüzyıldan kalma kilise ve manastırlardır." ifadelerini kullandı.

Bunların, kadastronun köylerde ilk çalışma yaptığı dönemde yanlışlıkla köy tüzel kişiliği adına kaydettirildiğini anlatan Akyüz, "Aslında bunların direkt vakıflara tescil edilmesi gerekiyordu, bilgisizlikten dolayı hata olmuş. Bu hatanın düzeltilmesini talep ediyoruz." dedi.

Mor Gabriel Manastırı Vakfı avukatı Mahmut Güven ise Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı görevlileriyle yaptıkları görüşmede, sorunun ilgili bakanlar tarafından yakından takip edildiği ve sorunun çözümü için çalışma yürütüldüğünün kendilerine iletildiğini söyledi.

Güven, "Umarız siyasi irade, kilise, manastır, mezarlık ve arazilerinin tapusunu almayı sağlayacak düzenlemeyi yapar." diye konuştu.

AA Editör Masası'na konuk olan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, azınlık kiliselerine el konulduğu iddialarının Mardin'de Mor Gabriel Manastırı'na ait bir kabristanla alakalı olduğunu belirterek, şunları kaydetmişti:

"Masa başında oturulup karar alındığı için maalesef oradaki görevlilerimiz tarafından Süryani kardeşlerimize ait kabristanın sanki Diyanete aktarılacağı, mülkiyetinin oraya verileceği, Hazineye aktarılmış ve oradan da oraya aktarılacağı gibi bir yanlış anlaşılma var. Bu gerçekten böyle oldu. Maliye Bakanlığına aktarıldı ama oradaki arkadaşlar bunların kime ait olduğunu, Hristiyanlara mı İslam mensuplarına mı ait olduğuna bakmaksızın masa başında değerlendirdikleri için böyle bir hata oldu. Şimdi biz Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Mor Gabriel'e ait bu kabristanlıkları ve yerleri tekrardan iade ediyoruz. Hiçbir problem yok zaten. Onun için görev yapan arkadaşlarımızın bazı hassas noktalarda çook daha titiz ve itinalı davranması gerekiyor. Biz ortaya çıkan bu yanlışı mesele bize intikal ettikten sonra düzelttik. Cemaate iade ediyoruz."

Son Güncelleme: 22.11.2017 16:42
Anahtar Kelimeler:
MardinSüryaniler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇEDAŞ'a
ÇEDAŞ'a "mükemmellikte 5 yıldız" belgesi
APA Başkanlığı Kamboçya'dan Türkiye'ye geçti
APA Başkanlığı Kamboçya'dan Türkiye'ye geçti
Köyler arası turnuvalarla ata sporunu yaşatıyorlar
Köyler arası turnuvalarla ata sporunu yaşatıyorlar
Lastikçilerde 'kış' yoğunluğu yaşanıyor
Lastikçilerde 'kış' yoğunluğu yaşanıyor
Başbakan Yıldırım: Sadece insanlar ölmüyor insanlık da ölüyor
Başbakan Yıldırım: Sadece insanlar ölmüyor insanlık da ölüyor
'DEAŞ'ın değiştirdiği Irak'
'DEAŞ'ın değiştirdiği Irak'
'Bosna Kasabı'na müebbet
'Bosna Kasabı'na müebbet
Android telefonlar kullanıcıları istem dışı takip ediyor
Android telefonlar kullanıcıları istem dışı takip ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim