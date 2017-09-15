Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
107977
ALTIN
146.590
DOLAR
3.4332
STERLİN
4.6137
EURO
4.0905
Süper lig'de 5. hafta heyecanı
Süper lig'de 5. hafta heyecanı
Formula 1'de sıradaki durak Singapur
Formula 1'de sıradaki durak Singapur
Hakan Dinçay son yolculuğuna uğurlandı
Hakan Dinçay son yolculuğuna uğurlandı
Marsilya 1-Konyaspor 0
Marsilya 1-Konyaspor 0
Başakşehir 0-Ludogorets 0
Başakşehir 0-Ludogorets 0
Flaş Haber
Süper Lig'de şok istifa
Kapat

NATO'dan Kuzey Kore'ye 'küresel cevap' çağrısı

NATO, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği balistik füze denemesine tepki göstererek, "Küresel cevap" çağrısında bulundu.

NATO'dan Kuzey Kore'ye 'küresel cevap' çağrısı

NATO, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği balistik füze denemesine tepki göstererek, "Küresel cevap" çağrısında bulundu.

15 Eylül 2017 Cuma 11:10
NATO'dan Kuzey Kore'ye 'küresel cevap' çağrısı

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore, füze denemesiyle, tekrar Birleşmiş Milletler kararlarını umursamazca ihlal etmiştir." ifadesini kullandı.

Pyongyang yönetiminin gerçekleştirdiği füze denemesinin uluslararası barış ve güvenliğe karşı büyük tehdit oluşturduğunu belirten Stoltenberg, "Küresel bir cevap verilmesi gerekiyor." vurgusunu yaptı.

Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığınca, "Kuzey Kore, Pyongyang, Sunan yakınlarında sabah saat 06.57 civarında tanımlanamayan bir füze fırlattı. Füze, Japonya'nın üstünden geçerek Kuzey Pasifik'e ulaştı." açıklaması yapılmıştı.

Kuzey Kore, 29 Ağustos'ta Hwasong-12 tipi orta menzilli bir balistik füze fırlatmış, Japonya'nın üstünden geçen füze Büyük Okyanus'a düşmüştü.

Muhabir: Şerife Çetin

Anahtar Kelimeler:
DünyaNATOStoltenberg
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM Kolombiya'da ikinci misyon oluşturacak
BM Kolombiya'da ikinci misyon oluşturacak
Arakanlı Muhammed ailesinin hayatından endişeli
Arakanlı Muhammed ailesinin hayatından endişeli
'Isıtmada da bir numara olmaya odaklandık'
'Isıtmada da bir numara olmaya odaklandık'
Ağaoğlu, Hong Konglu ve Çinli yatırımcılarla Bodrum'da turizm şehri kuracak
Ağaoğlu, Hong Konglu ve Çinli yatırımcılarla Bodrum'da turizm şehri kuracak
Suriye konulu 6. Astana toplantısı ikili görüşmelerle devam ediyor
Suriye konulu 6. Astana toplantısı ikili görüşmelerle devam ediyor
Kılıçdaroğlu'nun avukatı gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu'nun avukatı gözaltına alındı
Kara Havacılık Komutanlığı personeline operasyon: 26 gözaltı kararı
Kara Havacılık Komutanlığı personeline operasyon: 26 gözaltı kararı
VakıfBank üst yönetiminin
VakıfBank üst yönetiminin "Erzurum Zirvesi"

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim