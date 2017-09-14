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Notre Dame Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer: Arakan'da yaşananlar bir katliamdır

ABD'deki Notre Dame Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer, "Arakan'da insanlar yerlerinden edilmenin yanı sıra öldürülüyorlar. Arakan'da yaşananlar bir katliamdır" dedi.

Notre Dame Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer: Arakan'da yaşananlar bir katliamdır

ABD'deki Notre Dame Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer, "Arakan'da insanlar yerlerinden edilmenin yanı sıra öldürülüyorlar. Arakan'da yaşananlar bir katliamdır" dedi.

14 Eylül 2017 Perşembe 10:42
Notre Dame Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer: Arakan'da yaşananlar bir katliamdır

CAPE TOWN (AA) - ABD'deki Notre Dame Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Raşid Ömer, Arakan'da yaşananların, Güney Afrikalıların Apartheid döneminde yaşadıklarına benzediğini belirterek, "Arakan'da insanlar yerlerinden edilmenin yanı sıra öldürülüyorlar. Arakan'da yaşananlar bir katliamdır" dedi.

Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town’da, Arakanlı Müslümanları hedef alan şiddet olayları protesto edildi.

Müslüman Hukuk Örgütü (MJS) öncülüğünde, Güney Afrika Cumhuriyeti parlamentosu önünde düzenlenen protestoya, toplumun her kesiminden temsilciler ve Güney Afrikalı binlerce vatandaş katıldı.

"Arakan'da yaşananlar bir katliamdır"

Protestoya katılan ABD'deki Notre Dame Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Raşid Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakan'da yaşanan katliamın Güney Afrika'daki "apartheid" uygulamasından daha katı olduğunu öne sürdü.

Arakanlıların yaşadıklarını, Güney Afrikalıların yaşadığı Apartheid dönemine benzeten Ömer, "Apartheid döneminde bizler her şeye rağmen bu ülkenin vatandaşı idik. Fakat Arakanlılar vatandaşlığa sahip değiller. Apartheid uygulaması bizi yurtlarımızdan etti ama canımıza, ırzımıza kimse kastetmedi. Arakan'da insanlar yerlerinden edilmenin yanı sıra öldürülüyorlar. Arakan'da yaşananlar bir katliamdır." ifadelerini kullandı.

"Arakan'daki Müslümanlardan özür diliyorum"

Japon budist cemaati Uluslararası Soka Gakkul Derneği Temsilcisi Cecil Platjes ise Arakan'da yaşananların insan hakları ihlali olduğunu vurgulayarak, "Bir budist olarak temsil ettiğim cemaat adına Arakan'daki Müslümanlardan özür diliyorum. Biz budistler, Arakanlılara dua ediyoruz ama mevcut durum itibarıyla duadan fazlasına ihtiyacımız var. Bu krizin diyalog ile çözüme kavuşacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Ana muhalefetteki Demokratik Birlik Partisi (DA) milletvekili Shahid Esau da Güney Afrika Devlet Başkan’ı Jocab Zuma’ya ve Dış İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığına çok sayıda mektup yazdıklarını ve Myanmar'da yaşanan katliama karşı somut adımlar atmasını istediklerini söyledi.

Meclisin tatilde olduğunu ve yakın zamanda açılacağını kaydeden Esau, "Meclis açıldığı zaman Arakan’da yaşananları, Güney Afrika parlamentosunun gündemine taşıyacağız." dedi.

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