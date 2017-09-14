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Öğrencilere 190 milyon ücretsiz ders kitabı dağıtılacak

MEB, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 600 çeşit olmak üzere, toplamda 190 milyon ücretsiz ders kitabı dağıtacak.

Öğrencilere 190 milyon ücretsiz ders kitabı dağıtılacak

MEB, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 600 çeşit olmak üzere, toplamda 190 milyon ücretsiz ders kitabı dağıtacak.

14 Eylül 2017 Perşembe 12:24
Öğrencilere 190 milyon ücretsiz ders kitabı dağıtılacak

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan, AA muhabirine yeni eğitim-öğretim yılı için dağıtılacak ücretsiz ders kitapları konusunda açıklama yaptı.

Bu sene ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim görecek 18 milyonun üzerinde öğrenci için toplam 190 milyon ücretsiz kitap basıldığını bildiren Ayhan, tüm okullara ders kitaplarının ücretsiz verildiğini belirtti.

Ayhan, basılan kitapların ihale bedelinin 445 milyon lira olduğunu vurgulayarak, "600 çeşit kitap ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize sunuldu. Bakanlığımızca alınan kitaplar, 81 ilde oluşturulan 420 dağıtım noktasına yükleniciler tarafından teslim edildi, teslim edilen kitaplar poşetlenerek öğrencilerimizin sırasında hazır halde bekletilecek." dedi.

"Müfredat değişikliğinden dolayı bu yıl ilk kez 1, 5. ve 9. sınıflarda kullanılacak hemen hemen tüm ders kitapları kuşe kağıda basıldı." bilgisini paylaşan Ayhan, bunun da öğrencilerin ilgisini çekeceğini düşündüklerini ifade etti.

Geçmiş yıllara oranla ders kitap dağıtımını daha hızlı ve sorunsuz şekilde tamamladıklarını dile getiren Ayhan, "Son verilere göre, 190 milyon kitabın 182 milyonu okullarımıza ulaşmış, 4 milyonu sevke hazır durumda, geriye kalan 4 milyon kitabın ise baskısı devam ediyor." şeklinde konuştu.

Ayhan, dizgi, grafik ve tasarım gibi değişiklikler nedeniyle baskısına geç başlanan "Sosyal Bilgiler 4", "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4-5" ile 9. sınıf ders kitaplarının birkaç il dışında, okulların açılacağı 18 Eylül itibarıyla öğrencilere ulaştırılacağını söyledi.

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MEBMilli Eğitim BakanlığıTürkiyeücretsiz Ders Kitapları
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