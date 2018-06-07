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Öğretim elemanı kadroları atama kriterlerine yeni düzenleme

Yükseköğretim Kurulunca yapılan düzenleme ile lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki öğretim görevlisi kadrolarına başvuru yapmak için en az tezli yüksek lisans mezunu olma şartı getirildi.

Öğretim elemanı kadroları atama kriterlerine yeni düzenleme

Yükseköğretim Kurulunca yapılan düzenleme ile lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki öğretim görevlisi kadrolarına başvuru yapmak için en az tezli yüksek lisans mezunu olma şartı getirildi.

07 Haziran 2018 Perşembe 18:40
Öğretim elemanı kadroları atama kriterlerine yeni düzenleme

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki öğretim görevlisi kadrolarına başvuru yapmak için en az tezli yüksek lisans mezunu olma şartı getirildi.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AA muhabirinin YÖK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki öğretim görevlisi kadrolarına lisans mezunu olup alanında en az 5 yıl tecrübeli olanlar başvuru yapabiliyorken yönetmelik değişikliğiyle yalnızca en az tezli yüksek lisans mezunu olanlar başvuru yapabilecek.

Yeni düzenlemeyle devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvuru koşulları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi kapsamında atama yapılması uygulamasına uygun hale getirildi.

Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekecek. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olma şartı; vakıf yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda ise en az lisans mezunu olmak şartı aranacak.

Öte yandan kanun ile kaldırılan okutman, uzman, eğitim öğretim planlamacısı ve çeviricilere ilişkin hükümler yönetmelik metninden çıkarıldı.

Muhabir: Selma Kasap

Anahtar Kelimeler:
EğitimYÖKYükseköğretim Kurulu
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