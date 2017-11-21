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Oğuz Güven'e 3 yıl 1 ay hapis cezası

FETÖ ile mücadele edenleri itibarsızlaştırdığı iddiasıyla yargılanan Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven'e 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Oğuz Güven'e 3 yıl 1 ay hapis cezası

FETÖ ile mücadele edenleri itibarsızlaştırdığı iddiasıyla yargılanan Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven'e 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

21 Kasım 2017 Salı 14:15
Oğuz Güven'e 3 yıl 1 ay hapis cezası

İSTANBUL(AA) - Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümünün ardından yazılan bazı haberlerle Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele edenleri itibarsızlaştırdığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Oğuz Güven ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkında savunma yapan sanık Güven, gazeteci olarak görevinin haber yapmak olduğunu belirterek, tüm suçunun sehven yazılan bir kelime olduğunu savundu.

Sanık Güven, savunmasın sonunda beraatini talep etti.

Karar

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Güven'in "terör örgütünün yayınlarını ve açıklamalarını yayınlamak" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Cezayı artırımda bulunarak 1 yıl 5 ay 15 güne çıkartan heyet, Güven'in duruşmadaki hal ve davranışlarını göz önünde bulundurarak cezasını 1 yıl 2 ay 17 gün hapse indirdi.

Sanık Oğuz Güven'e, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, bu cezayı da yarı oranda artırarak 1 yıl 15 aya çıkarttı. Mahkeme, Güven'in duruşmadaki hal ve davranışlarını göz önünde bulundurarak bu cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne indirdi.

Böylece sanık Güven "terör örgütünün yayınlarını ve açıklamalarını yayınlamak" ve "terör örgütü propagandasını yapmak" suçlarından 3 yıl 1 ay 2 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Muhabir: Mustafa Hatipoğlu-Murat Kaya-Muhammed Enes Can

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