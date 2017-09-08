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Okul servislerine yönelik güvenlik tedbirleri tartışılacak

Yeni eğitim öğretim döneminde okul ve taşımalı eğitim servis araçlarıyla ilgili alınacak güvenlik tedbirleri, "Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı"nda görüşülecek.

Okul servislerine yönelik güvenlik tedbirleri tartışılacak

Yeni eğitim öğretim döneminde okul ve taşımalı eğitim servis araçlarıyla ilgili alınacak güvenlik tedbirleri, "Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı"nda görüşülecek.

08 Eylül 2017 Cuma 18:46
Okul servislerine yönelik güvenlik tedbirleri tartışılacak

ANKARA (AA) - 2017-2018 eğitim öğretim döneminde okul ve taşımalı eğitim servis araçlarıyla ilgili alınacak güvenlik tedbirleri, 12 Eylül'de başlayacak "Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı"nda görüşülecek.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıștaya Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, TÜVTÜRK, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi yetkilileri katılacak.

TOBB Konferans Salonu'nda 12-13 Eylül'de yapılacak çalıștayın açılış töreninde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" açıklanacak.

Üç çalışma grubu oluşturuldu

Çalıștayda, üç çalışma grubu oluşturulacak. Öğrenci ve Personel Taşımacılığı Çalışma Grubu, özellikle öğrencilerin trafik güvenliğini artırmak amacıyla taşıtlara GPS takılması ve araçların izlenmesi, SMS'lerle ailelere durum bildirimi yapılması, okul yönetimlerinin sorumlulukları ve mevzuat eksikleri ile araçlarda görevlendirilen rehber personelin eğitimleri gibi konular üzerinde duracak.

Muhabir: Muhammed Boztepe

Anahtar Kelimeler:
Servis AraçlarıTrafik GüvenliğiTürkiye
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