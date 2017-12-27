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Oto kurtarıcılık yapan kadın eşine destek oluyor

Eşinin şoför bulma sıkıntısından dolayı oto kurtarıcılığı öğrenen Sibel Cantank, çoğu zaman İstanbul'dan Karadeniz'e tek başına sefer yapıyor.

Oto kurtarıcılık yapan kadın eşine destek oluyor

Eşinin şoför bulma sıkıntısından dolayı oto kurtarıcılığı öğrenen Sibel Cantank, çoğu zaman İstanbul'dan Karadeniz'e tek başına sefer yapıyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:01
Oto kurtarıcılık yapan kadın eşine destek oluyor

İSTANBUL(AA) - Oto kurtarıcılığı yapan Sibel Cantank, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin oto kurtarıcılık işiyle uğraştığını, 4 araçları bulunduğunu bu yüzden şoför bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını anlattı. Bunun üzerine işi öğrenmeye karar verdiğini belirten Cantank, yaklaşık 3 yıldır oto kurtarıcılığı yaptığını söyledi.

Bu işi severek yaptığını dile getiren Cantank, "Eşimle tanıştığımda bu işi yapıyordu. Ben de onun yükünü hafifletebilmek için, bu işi yapmaya karar verdim. İşimi seviyorum. Şehir içi biraz yoğun ve sıkıcı olabilir ama uzun yol daha keyifli ve güzel." dedi. ,

Kaza geçiren, arızalanan ya da sıfır araçları taşıyor

Sibel Cantank, çocukluğundan beri arabalara karşı aşırı ilgisi olduğunu belirterek, "Babamın şehirler arası otobüsleri vardı. Bende de babadan kalma bir araba tutkusu vardı. Hem araba kullanmaya hem de tamir etmeye ilgim vardı. Eşimin de bu sektörde çalışıyor olması bana cazip geldi." diye konuştu.

Haftada iki gün servise çıktığını, genellikle İstanbul ile Karadeniz Bölgesi'ndeki şehirler arasında çalıştığını anlatan Cantank, "Kaza geçiren, arızalanan ya da sıfır araçları taşıyorum. Genelde haftanın belirli günlerinde yola çıkıyorum. Acil durum olduğu zaman da tekli oto kurtarıcı ile yola çıkıyorum. Genelde düzenli çıktığım servislerde kamyonda yatak olduğu için dinleniyorum. Çocuğum olmadığı için işime daha fazla vakit ayırabiliyorum. Toplam 4 aracımız var. Kışın zor oluyor tabii şarkı türkü dinleyerek yol geçiyor." ifadelerini kullandı.

"İnsan her şeyi başarabilir"

Cantank, yaptığı işin zorlukları olduğuna dikkati çekerek, "Oto kurtarıcılığı bambaşka bir iş. Arabayı nasıl yükleyeceğini bileceksin. Mesafeni ölçeceksin. Bunları öğrenene kadar geçen süreç, zor bir süreç. Soğuk havalarda çalışıyoruz. Araba yüklemek çok uzun zaman alıyor. Çekicilik işi zor ve sancılı bir iş." dedi.

Sibel Cantank, herkesin kafasına koyduğu işi yapabileceğini tavsiye ederek, "Kadın erkek ayrımı diye bir şey yoktur. başarmak istedikten sonra her insan her şeyi başarabilir yeter ki inansınlar." diye konuştu.

"Yolda bir noktada birleşiyoruz"

Mustafa Cantank ise uzun süredir oto kurtarıcılık yaptığını anlattı.

Eşi ile evlendikten sonra şoför bulma sıkıntısı çektiğini ifade eden Cantank, "Eşim 'ben bu işi yapacağım.' dedi. İlk başta şaşırdım. Yapabilir mi diye düşündüm. Şimdi benden hiçbir farkı kalmadı. Ben Karadeniz Bölgesi'ndeki şehirlere giderken o, geri dönüyor. Yolda bir noktada buluşuyoruz, yemeğimizi yiyoruz, çay içiyoruz, sohbetimizi yapıyoruz." dedi.

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Türkiye
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