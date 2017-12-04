Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı daraldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017'nin 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 daralarak 819 bin 954 olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak-kasım döneminde Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında satışlar, 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 azalarak 819 bin 954 oldu. Geçen yıl toplam pazar 11 ayda 841 bin 808 seviyesinde gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı, 2017'nin 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,98 gerileyerek 623 bin 65'e indi. Geçen yıl aynı dönemde 648 bin 894 otomobil satışı yapılmıştı.

Hafif ticari araç satışları ise ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,06 artarak 196 bin 889'a yükseldi. 2016'nın 11 ayında 192 bin 914 hafif ticari araç satılmıştı.





- Kasımda toplam pazar yüzde 17,5 geriledi





Bu yılın kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 100 bin 859 seviyesinde gerçekleşti. 122 bin 309 olan 2016 yılının kasım ayı toplam pazarına göre satışlar yüzde 17,54 azaldı.

Kasımda otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,7 düşerek 75 bin 956 oldu. Geçen yıl 11 ayda 95 bin 783 otomobil satılmıştı.

Hafif ticari araç pazarı ise kasımda 2016'nın aynı ayına göre yüzde 6,12 daralarak 24 bin 903 oldu. Geçen yıl kasım ayında 26 bin 526 hafif ticari araç satışı yapılmıştı.





- 2000cc altında otomobil satışları yüzde 51 düştü





Bu yılın kasım ayı sonu itibarıyla otomobil satışları 1600cc altında yüzde 4,1, 1600-2000cc

aralığında yüzde 5,2, 2000cc üstünde yüzde 51 azaldı. 2017 yılı kasım sonunda 61 elektrikli ve 3 bin 747 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Kasım sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya, yüzde 42,7 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 265 bin 937 adetle sahip oldu.



Bu dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,1 ile aynı kalırken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 60,1'e yükseldi.



2017 yılı kasım sonu otomobil pazarının yüzde 82,8'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre en yüksek satışa 323 bin 728 adetle yüzde 52 pay alan C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 49,4 pay ve 307 bin 498 adetle yine sedan otomobiller oldu.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satışa yüzde 70,1 pay ve 138 bin 116 adetle van ulaşırken, ardından yüzde 12 payla kamyonet (23 bin 644 adet), yüzde 9 payla minibüs (17 bin 794 adet) ve yüzde 8,8 payla pick-up (17 bin 335 adet) yer aldı.

Bu yılın ocak-kasım döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarında markalara göre satışlar şöyle geçekleşti:

MARKA Otomobil Hafif Ticari Araç Marka Toplam Satış ALFA ROMEO 293 0 293 ASTON MARTIN 18 0 18 AUDI 18.461 0 18.461 BENTLEY 12 0 12 BMW 16.066 0 16.066 CHERY 0 0 0 CITROEN 14.054 7.354 21.408 DACIA 35.229 5.692 40.921 DS 89 0 89 FERRARI 13 0 13 FIAT 53.016 48.841 101.857 FORD 35.304 58.896 94.200 GEELY 0 0 0 HONDA 22.638 0 22.638 HYUNDAI 42.853 2.758 45.611 INFINITI 100 0 100 ISUZU 0 2.113 2.113 IVECO 0 2.194 2.194 JAGUAR 306 0 306 JEEP 2.027 0 2.027 KARSAN 0 1.343 1.343 KIA 9.801 3.085 12.886 LAMBORGHINI 6 0 6 LAND ROVER 1.638 0 1.638 LEXUS 92 0 92 MASERATI 66 0 66 MAZDA 1.198 0 1.198 MERCEDES-BENZ 22.659 7.651 30.310 MINI 1.270 0 1.270 MITSUBISHI 308 3.025 3.333 NISSAN 26.818 2.362 29.180 OPEL 40.113 0 40.113 OTOKAR 0 0 0 PEUGEOT 25.387 8.852 34.239 PORSCHE 605 0 605 RENAULT 97.214 14.008 111.222 SEAT 14.701 0 14.701 SKODA 21.053 0 21.053 SMART 104 0 104 SSANGYONG 327 246 573 SUBARU 1.457 0 1.457 SUZUKI 3.545 0 3.545 TOYOTA 33.783 3.966 37.749 VOLKSWAGEN 76.685 24.503 101.188 VOLVO 3.756 0 3.756 TOPLAM PAZAR 623.065 196.889 819.954