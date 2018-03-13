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Pegasus'tan mobile özel yüzde 30 indirim

- Biletlerini 13-15 Mart'ta Pegasus mobil uygulaması veya mobil sitesi üzerinden alanlar 9 Nisan-7 Haziran'da yurt içi yüzde 30 indirimli uçabilecek

Pegasus'tan mobile özel yüzde 30 indirim

- Biletlerini 13-15 Mart'ta Pegasus mobil uygulaması veya mobil sitesi üzerinden alanlar 9 Nisan-7 Haziran'da yurt içi yüzde 30 indirimli uçabilecek

13 Mart 2018 Salı 11:09
Pegasus'tan mobile özel yüzde 30 indirim

İSTANBUL (AA) - Biletlerini 13-15 Mart'ta Pegasus mobil uygulaması veya mobil sitesi üzerinden alanlar, 9 Nisan-7 Haziran'da tüm yurt içi hatlara yüzde 30 indirimli uçabilecek.

Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket, seyahat etmenin keyfine varmak isteyenlere özel bir kampanya başlattı.

Pegasus'un mobile özel bahar kampanyasından yararlanmak isteyen misafirler, kampanya kapsamında biletlerini 13-15 Mart'ta Pegasus mobil uygulaması veya mobil sitesi üzerinden alarak, 9 Nisan-7 Haziran'da tüm yurt içi hatlara yüzde 30 indirimli uçabilecek.

Pegasus'un 41 ülkede 108 noktaya ulaşan uçuş ağı ve bahar kampanyası ile ilgili detaylı bilgilere "www.flypgs.com" üzerinden ulaşılabilirken, kampanya biletleri sadece Pegasus'un mobil kanalları üzerinden alınabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Bahar KampanyasıIndirimPegasus
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