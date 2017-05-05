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05 Mayıs 2017 Cuma 12:46

Radyospor'dan Barış Ertül 'En çok takip edilen' programcı

Radyospor’un Genel Yayın Yönetmeni Barış Ertül, RİAK ve Nielsen tarafından hazırlanan “Radyo Dinleyici İçerik Araştırması Raporu”na göre radyo dinleyicilerinin en sık takip ettikleri radyo programcıları arasında yer aldı

Radyospor'dan Barış Ertül 'En çok takip edilen' programcı
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Radyospor'dan Barış Ertül 'En çok takip edilen' programcı

Türkiye’nin ilk spor radyosu Radyospor’un Genel Yayın Yönetmeni Barış Ertül, RİAK ve Nielsen tarafından hazırlanan “Radyo Dinleyici İçerik Araştırması Raporu”na göre radyo dinleyicilerinin en sık takip ettikleri radyo programcıları arasında yer aldı. Araştırmada ilk 10’a giren Ertül aynı zamanda ilk 10’a giren tek spor programcısı oldu.

Ülkemizin en çok dinlenen spor radyosu Radyospor, yayıncılık başarısını sektörel araştırmalarla tescillemeye devam ediyor.

30 ilden radyo dinleyicileri katıldı

Radyo dinleyicilerinin genel radyo dinleme sıklıkları, radyo dinleme nedenleri, program türü tercihleri, programcı tercihleri ve beklentilerinin tespit edildiği, RİAK tarafından Nielsen’e yaptırılan araştırmaya, 30 ilden haftada en az bir kez radyo dinleyen kişiler katıldı.

Dinleyici alışkanlıklarını tespit etmeyi hedefleyen araştırmada Radyospor Genel Yayın Yönetmeni Barış Ertül, en çok takip edilen radyo programcıları sıralamasında ilk 10’a girdi. Ertül aynı zamanda ilk 10’da yer alan tek spor programcısı oldu.

RİAK tarafından Nielsen’e yaptırılan “Radyo Dinleyici İçerik Araştırması Raporu”na göre dinlenilen program türleri arasında sporun payı ise yüzde 10 oldu.


 
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