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18 Mayıs 2017 Perşembe 10:22

Ramazan ne zaman başlıyor

 Ramazan ayı, Müslümanlar tarafından dört gözle beklenen ve “onbir ayın sultanı” olarak tabir edilen mübarek bir aydır.

Ramazan ne zaman başlıyor
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Ramazan ne zaman başlıyor
   Ramazan ayı, Müslümanlar tarafından dört gözle beklenen ve “onbir ayın sultanı” olarak tabir edilen mübarek bir aydır. Milyonlarca Müslümanın oruç tutup Allah için ellerini açtığı Ramazan ayı için artık çok az bir zaman kaldı. 2017 Dini takvimine göre bu yıl üç aylar 29 Mart 2017’de, Ramazan ayı ise 27 Mayıs 2017’de başlayacak. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı’nın ilk günü 25 Haziran Pazar gününe denk gelecek. Kurban Bayramı ne zaman?
İşte ramazan ayı başlangıcı ve bayram günleri
– 29 Mart 2017 – Çarşamba Günü | Üç Ayların Başlangıcı
– 27 Mayıs 2017 – Cumartesi Günü | Ramazan’ın Başlangıcı
– 21 Haziran 2017- Çarşamba Günü | Kadir Gecesi
– 24 Haziran 2017- Cumartesi Günü | Arefe
– 25 Haziran 2017– Pazar Günü| Ramazan Bayramı 1. Gün
– 26 Haziran 2017- Pazartesi Günü | Ramazan Bayramı 2. Gün
– 27 Haziran 2017 – Salı Günü | Ramazan Bayramı 3. Gün
– 31 Ağustos 2017- Perşembe Günü | Arefe
– 1 Eylül 2017 – Cuma Günü | Kurban Bayramı 1. Gün
– 2 Eylül 2017 – Cumartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün
– 3 Eylül 2017 – Pazar Günü | Kurban Bayramı 3. Gün
– 4 Eylül 2017 – Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 4. Gün
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