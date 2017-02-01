RTÜK’ten büyük kısıtlama

RTÜK, Antalya, İstanbul ve İzmir gibi marka şehirlerde ve havaalanları ile limanlarda yapılacak saldırılara ilişkin de özel yasak getirdi. Terör olaylarında sadece Cumhurbaşkanı, Başbakan gibi resmi yetkililerin açıklamalarının yasak kapsamı dışında tutuldu.RTÜK'ün “yayın yasağına” ilişkin haber kanallarına dağıttığı bilgi notunda şöyle denildi:Yayın yasağını gerektiren yayınlara ilişkin Cumhurbaşkanı, Başbakan, vali, emniyet müdürü gibi resmi makamların açıklamaları yayın yasağı kapsamında değerlendirilmeyecektir. (Maddede, muhalefet parti liderleriyle ilgili ifade yer almaması dikkat çekti)Resmi makamlarca dağıtılan görüntü ve bilgiler dışındaki varsa patlama/saldırı sonucu yaralanan ya da hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlar ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlar, olay anı ve sonrası, olay yeri görüntüleri, olay anı ve sonrasında vatandaşların yaşadığı korku ve paniği gösteren görüntüler (itfaiye, polis aracı, ambulans görüntüleri, olay anı ve sonrasındaki tanık anlatımları, görevlilerin olaya ilişkin olay sonrasındaki çalışmaları ve delil toplama faaliyetleri).Kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, olay yerinin tespitine yönelik yer ve konum bilgileri ile buna imkan verecek görüntüler, fail ve olaya iştirak etme şüphesi bulunanların isimleri, yaşadıkları şehirler ve kullandıkları araçlara ilişkin bilgiler, şüpheli terör örgütlerinin isimleri ve soruşturmanın gizliliğini ihlal edebilecek benzer bilgi, görüntü, haber, eleştiri ve yorum içeren yayınlar, sunucu veya muhabirlerin ajitasyon içeren abartılı ifadeleri, olay ile ilgili toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlar.Olayın sıcaklığı geçmesine rağmen, gün boyu ekranda kalan ‘son dakika, sıcak haber vb.' yazıları, yayın akışının kesilerek sürekli yayın yasağına neden olan olaya ilişkin haberlere yer verilmesi, haber bültenleri dışında bölünmüş ekranda olaya ilişkin görüntülere ve yorumlara yer verilmesi yayın yasağının kapsamında değerlendirilecektir.İstanbul, İzmir, Antalya gibi marka şehirlerimize yönelik yapılan saldırılar ile havaalanları, limanlar gibi kritik altyapı tesislerine yönelik saldırılara ilişkin olarak, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlar, yayın yasağının kapsamında değerlendirilecektir.