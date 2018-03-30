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Rusya Dışişleri Bakanlığından İngiltere'ye protesto

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Rusya'daki büyükelçilik ve konsolosluk çalışan sayısının İngiltere'deki Rus diplomat ve çalışan sayısıyla eşitlenmesini talep etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından İngiltere'ye protesto

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Rusya'daki büyükelçilik ve konsolosluk çalışan sayısının İngiltere'deki Rus diplomat ve çalışan sayısıyla eşitlenmesini talep etti.

30 Mart 2018 Cuma 17:01
Rusya Dışişleri Bakanlığından İngiltere'ye protesto

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Rusya'da çalışan büyükelçilik ve konsolosluk çalışan sayısını İngiltere’de bulunan Rus diplomat ve çalışan sayısına eşitlemesini istedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Laurie Bristow'un bakanlığa çağrılarak, İngiliz tarafının "kışkırtıcı, hiçbir temele dayanmayan eylemlerinden" ve diğer ülkelere de Rus diplomatları sınır dışı etmede ilham vermesinden dolayı sert bir şekilde protesto edildiği bildirildi.

Açıklamada, İngiliz Büyükelçi'ye, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği ve konsolosluklarında çalışan sayısını, Rusya'nın İngiltere'de bulunan diplomat ve çalışan sayısı ile eşitlemesi talebi iletildi.

Çifte ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesi olayıyla ilgili İngiltere 23 Rus diplomatı istenmeyen adam ilan ederek sınır dışı etmiş, hemen arkasından Rusya da 23 İngiliz diplomatı ülkeden sınır dışı etmişti.

Muhabir: Ali Cura

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