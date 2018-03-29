Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
sisli
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
114845
ALTIN
168.001
DOLAR
3.9436
STERLİN
5.5268
EURO
4.8469
Khimki Moskova 64-73 Fenerbahçe Doğuş
Khimki Moskova 64-73 Fenerbahçe Doğuş
Galatasaray'da anlamlı ziyaret
Galatasaray'da anlamlı ziyaret
Galatasaray Kulübünden vergi kanunu teşekkürü
Galatasaray Kulübünden vergi kanunu teşekkürü
Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler belli oldu
Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler...
Otomobil sporlarındaki en küçük Türk sporcu piste çıkıyor
Otomobil sporlarındaki en küçük Türk...

Rusya'dan 'sınır dışı' kararlarına karşı hamle

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluğunun kapatılacağını, Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelere aynı sayıda diplomatı sınır dışı ederek karşılık verileceğini açıkladı.

Rusya'dan 'sınır dışı' kararlarına karşı hamle

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluğunun kapatılacağını, Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelere aynı sayıda diplomatı sınır dışı ederek karşılık verileceğini açıkladı.

29 Mart 2018 Perşembe 22:50
Rusya'dan 'sınır dışı' kararlarına karşı hamle

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluğunun faaliyetine yönelik izni geri çekeceklerini belirterek, ABD’nin sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı kadar ABD’li diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

Sergey Skripal kimdir?#İngiltere ile #Rusya arasında son yılların en büyük diplomatik krizine neden olan çifte ajan krizi hakkında bilinmesi gerekenler. pic.twitter.com/HizKZImVK7

— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 28, 2018

Lavrov, başkent Moskova’da düzenlenen basın toplantısında, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman'in Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını kaydetti.

ABD’nin Rusya’ya yönelik adımlarına mütekabiliyet gereği Rusya’nın atacağı adımlarla ilgili Huntsman’in bilgilendirildiğini anlatan Lavrov, “ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluğuna yönelik izni geri çekeceğiz ve ABD’nin sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı kadar ABD’li diplomatı sınır dışı edeceğiz.” dedi

Lavrov, Rus diplomatları sınır dışı eden diğer ülkelere de aynı şekilde karşılık verileceğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 58 personelin yanı sıra ABD’nin Yekaterinburg Konsolosluğunda çalışan 2 personelin “istenmeyen şahıs” ilan edildiklerine ve 5 Nisan’a kadar Rusya’yı terk etmeleri gerektiğine yönelik kararın ABD Büyükelçisi Huntsman’e iletildiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Dünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksekova'da kayakçılar için 'Sporcu Eğitim Merkezi' açıldı
Yüksekova'da kayakçılar için 'Sporcu Eğitim Merkezi' açıldı
CHP Grup Başkanvekili Özel: İhsanoğlu gibi bir adayımız olmayacak
CHP Grup Başkanvekili Özel: İhsanoğlu gibi bir adayımız olmayacak
ABD Başkanı Trump: Suriye'den çok yakında çıkacağız
ABD Başkanı Trump: Suriye'den çok yakında çıkacağız
Türk iş adamlarından Özbek çocuklara nevruz hediyesi
Türk iş adamlarından Özbek çocuklara nevruz hediyesi
Guterres'ten 'Soğuk Savaş dönemine doğru gidiyoruz' uyarısı
Guterres'ten 'Soğuk Savaş dönemine doğru gidiyoruz' uyarısı
'Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı' başladı
'Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı' başladı
'İnsanoğlu yakında Mars'ta yürüyecek'
'İnsanoğlu yakında Mars'ta yürüyecek'
'Ağzımızın payını aldık'
'Ağzımızın payını aldık'

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim