"Sağlık meslek liselerine talep artacak"

İSTANBUL (AA) - Doğa Hastanesi ve Mesleğim Sağlık Meslek Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Nabi Kırmızı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Kahramanmaraş 6. Olağan İl Kongresindeki "Sağlık meslek liselerini bitirenler, hemşire yardımcısı olarak göreve başlayacak. Ondan sonra terfi edeceksiniz, terfi ettikçe de hemşire ve daha sonra da hemşirelikte terfiye başlayacaksınız." açıklamasının öğrenciler, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Kırmızı, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile birlikte sağlık meslek liselerine olan ilgi ve teveccühün artacağını öngördüğünü bildirdi.

Atanma ve terfi hususuna da değinen Kırmızı, "Cumhurbaşkanımıza bu konuya eğildiği ve bir çözüme kavuşturduğu için müteşekkiriz. Yaptığı açıklama ile sağlık meslek lisesi mezunlarının kadro alabilecekleri ve atamalarının yapılabileceği vurgulanırken kendi içerisinde bir terfi sistemi uygulanarak hemşire olabilme yolları da açılıyor." ifadelerini kullandı.





-Artık hemşire yardımcıları hemşire olabilecek

Doğa Hospital markasıyla 2012 yılında kurdukları hastane ile bölgede sağlık sektörünün önemli bir oyuncusu olduklarını belirten Kırmızı, takip eden 2013 yılında Özel Mesleğim Sağlık Meslek Lisesi’ni de açarak sağlık alanında eğitim konusuna da eğildiklerini belirtti. Sağlık meslek liselerinin önemine değinen Kırmızı, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Kurduğumuz lise ile sağlık sektörüne eleman yetiştirirken aynı zamanda hem kendi hastanemiz üzerinden hem de sektördeki ilişkilerimizden faydalanarak oluşturduğumuz etkileşim ağı ile istihdam konusunda da öğrencilerimize yardımcı olmayı hedefledik. 2014 yılında yapılan değişiklikle hemşire değil hemşire yardımcısı mezun eder hale geldik. Elbette mezuniyette yaşanacak kadro belirsizliği sağlık meslek liselerine olan talebi etkiledi. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama bu belirsizliği ortadan kaldıran özelliği ile hem eğitim hem de sağlık sektörü için çok önemli. Artık hemşire yardımcıları atanabilecekleri gibi, hemşire de olabilecek. Bu konuda gösterdiği hassasiyetten ötürü Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. ‘’



Sağlık alanında uzun dönemli akademik ve kariyer planlamasının önemine de dikkati çeken Kırmızı, şunları kaydetti:





"Özellikle sağlık alanlarında verilen eğitimin kalitesinin çok yüksek olması elzem. Bu yüzden erken yaşlarda bu işe gönül vererek sağlık meslek liselerine kayıt yapan öğrencilerin akademik ve kariyer anlamında önlerinin açılması gerekli. Uzun dönemli bir eğitim ve kariyer planlamasının bu alanda eğitim gören öğrencilerimize yönelik sınavsız geçiş ve ek puan uygulamalarını da içermesi üniversitelerin ilgili bölümlerindeki eğitim öğretim kalitesini de yükseltecektir.

Bu konuda da yetkililerden ilgi bekliyoruz. Çünkü bu tür destekleyici uygulamaların olması bu liselerin işlevselliğini artırdığı gibi yüksek okullar ile liseler arasındaki koordinasyonu da artırarak daha bütüncül bir yapıya kavuşulmasını ve daha verimli sonuçlar alınmasını sağlayacaktır."

