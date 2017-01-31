Şahinlerini uçakla seyehat ettiriyor

Suudi Prens yırtıcı kuşlarını seyehatlerinde yanında götürüyor ve onları uçakla yolcu gibi muamele görmelerini sağlıyor.

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.