Şahinlerini uçakla seyehat ettiriyor

Suudi Prens yırtıcı kuşlarını seyehatlerinde yanında götürüyor ve onları uçakla yolcu gibi muamele görmelerini sağlıyor.
Sosyal paylaşım sitesi Reddit’te yayınlanan görüntülere göre fotografı yükleyen kullanıcı “Uçaktaki şahinlerin fotografını bir pilot arkadaşım gönderdi” diye not düştü.
Daily mail’in haberine göre kuşların uçak içinde uçmamamları için kanatlarının ve gözlerinin bağlandığı görüldü.
Gazete Arap ülkelerinde şahin ya da doğan gibi yırtıcı kuşların uçakla taşınmasının yaygın olduğunu hatırlatarak havayollarının ekonomi sınıfında en fazla altı kuş taşımalarına izin verdiklerini ve varış noktasına göre değişiklik gösteren taşıma ücretlerinin 90 ila 500 sterlin arasında olduğunu belirtti.