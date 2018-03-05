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Samandıra Gişeleri davasında 22 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Samandıra Gişeleri'nde yaşanan olaylara ilişkin davada cumhuriyet savcısı, 22 tutuklu sanığın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Samandıra Gişeleri davasında 22 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Samandıra Gişeleri'nde yaşanan olaylara ilişkin davada cumhuriyet savcısı, 22 tutuklu sanığın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

05 Mart 2018 Pazartesi 14:59
Samandıra Gişeleri davasında 22 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Samandıra Gişeleri'nde yaşanan olaylara ilişkin davada, cumhuriyet savcısı, 22 tutuklu sanığın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, 22 tutuklu sanık, taraf avukatları ve izleyiciler katıldı.

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk'ün, cumhuriyet savcısına esas hakkındaki mütalaasının hazır olup olmadığını sorması üzerine savcı, mütalaasının hazır olduğunu söyleyerek mahkemeye sundu.

Mütalaada, tutuklu sanıklar eski yüzbaşılar Serdar Erdoğan, Serkan Kocapınar, Suat Can, eski üsteğmenler Mustafa Özkula, Gökhan Mengeş, eski astsubaylar Kemal Özer, Murat Göktürk, Murat Kılıç, Süleyman Şimşek, eski uzman çavuşlar Emir Bayram Büyük, Ferat Çakır, Hakan Dündar, Hasan Hüseyin Öner, İbrahim Gürbunar, Mehmet Ali Gürcü, Mesut Kama, Muhammet Anıl Bolat, Sadık Karcı, Süleyman Şentürk, eski asteğmenler Oğuz Gündoğdu, Ahmet Sarıgül ve Yiğiter Dursun'un, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Muhabir: Hüseyin Kulaoğlu


Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzMütalaaSamandıra GişeleriTürkiye
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