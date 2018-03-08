Şampiyon anne şampiyon sporcular yetiştiriyor

KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Tekvandoda dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan 44 yaşındaki milli takım antrenörü Arzu Tan Sayan, oğlu başta olmak üzere birçok başarılı sporcu yetiştirerek Türk sporuna hizmet etmeyi sürdürüyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında önemli dereceler elde eden, olimpiyat üçüncülüğü bulunan ve çok sayıda Türkiye şampiyonluğu kazanan Sayan, 90'lı yıllarda tekvando sporu yapan birçok kız çocuğuna rol model oldu.

Şampiyon oğlunun yanı sıra Türk sporuna yeni şampiyonlar kazandırmak için yoğun mesai harcayan Sayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvandoya 9 yaşında babasının teşviki ve kendisi gibi milli tekvandocu ablasını örnek alarak başladığını söyledi.

İki kardeş olarak Türkiye'ye çok önemli madalyalar kazandırdıklarını ve ailelerini gururlandırdıklarını belirten Sayan, "Çok sayıda Türkiye, iki kez Avrupa ve 1 kez dünya şampiyonluğu elde ettim. Daha sonra olimpiyatlarda ülkemi temsil ederek üçüncü oldum. Sporculuk yaşamımı şampiyonluklarla bitirerek devamında antrenörlük hayatıma başladım. Kendim gibi sporcular yetiştirmeye gayret gösteriyorum." diye konuştu.

"Hem anneyim, hem antrenörüm hem de eşim"

En büyük destekçisinin kendisi gibi sporcu eşinin olduğunu aktaran Sayan, çocuklarını da küçük yaşlardan itibaren tekvandoyla tanıştırdıklarını ifade etti.

Sayan, 21 yaşındaki oğlu Yunus Emre'nin de anne ve babasının yolundan gittiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"21 yaşında oğlum, 2,5 yaşında kızım var. Oğlum da erken yaşta sporla tanıştı. Ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyor. Avrupa ve dünya şampiyonu bir sporcu. Şimdi de olimpiyatlara hazırlık merkezinin sporcusu. Kızım benimle beraber 2 aylıkken salonumuza girdi ve o da antrenmanlar yapıyor. Onu da yetiştireceğim Allah'ın izniyle. Hem anneyim hem antrenörüm hem de eşim."

"Vatan bizim için çok önemli"

Ülke olarak çok hassas bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Sayan, "Şehit annelerine, şehit eşlerine selam olsun diyorum. Canı gönülden onları kucaklıyorum. Vatan bizim için çok önemli. Yaptığım işlerde, hep güçlü ve Türkiye'yi en iyi temsil edecek sporcuları yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. Beni bile cepheye çağırsalar koşa koşa gitmek isterim. Böyle sporcular böyle evlatlar yetiştirmek için mücadelemizi veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Annemin başarısını egale etmek istiyorum"

Annesi ile arasında her zaman bir rekabet olduğunu anlatan Yunus Emre Sayan da "Annem, anne-antrenör ilişkisini çok iyi ayarlıyor. Onun yolunda ilerliyorum. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları. Annemin başarısını egale etmeyi çok isterim. Onun yaptığı iş çok zor ama ben de ülkemi olimpiyatta temsil etmek isterim." şeklinde konuştu.



