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09 Haziran 2017 Cuma 15:52

Samsun'da acemi erleri taşıyan otobüs devrildi, çok sayıda yaralı var

Samsun'da acemi erleri taşıyan otobüs devrildi. Kazada, sürücü ile biri üsteğmen olmak üzere 47 kişi yaralandı. Yaralılardan 17'si Samsun'daki hastanelere kaldırıldı, diğerleri Kavak Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildi.

Samsun'da acemi erleri taşıyan otobüs devrildi, çok sayıda yaralı var
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Samsun'da acemi erleri taşıyan otobüs devrildi, çok sayıda yaralı var


Tokat'tan aldığı askerleri Samsun Çarşamba Havalimanı'na götüren Zihni Koşar yönetimindeki 60 BL 216 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Samsun karayolunun Kavak ilçesi mevkisinde bariyerlere çarparak refüje devrildi.


SAMSUN'DAKİ KAZA HABERİNİN DETAYLARI

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu 38. kilometresi Saraçoğlu rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan acemi askerleri alıp Samsun-Çarşamba Havalimanına götüren Zehni Kaşar (47) idaresindeki 60 BL 216 plakalı yolcu otobüsü rampa yukarı çıkarken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje devrildi. Kazada, otobüs şoförü ile birlikte otobüste bulunan çok sayıda acemi asker yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazayı hafif yaralı olarak atlatan askerlerden biri, "Tokat'tan 46 asker yolcu, otobüs ile Samsun-Çarşamba Havalimanına gidiyorduk. Buradan da uçakla Iğdır'daki birliklerimize gidecektik" dedi.
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