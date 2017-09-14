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Savunma devlerinin kapıları halka açılacak

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vakfa bağlı ortaklıklardan ASELSAN ve TUSAŞ vatandaşları ağırlayacak.

Savunma devlerinin kapıları halka açılacak

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vakfa bağlı ortaklıklardan ASELSAN ve TUSAŞ vatandaşları ağırlayacak.

14 Eylül 2017 Perşembe 14:25
Savunma devlerinin kapıları halka açılacak

ANKARA(AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vakfa bağlı ortaklıklardan ASELSAN ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) kapılarını vatandaşlara açacak.

Kara, deniz ve hava kuvvetlerini güçlendirme vakıflarının birleştirilmesiyle 26 Eylül 1987'de kurulan TSKGV, 30. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

Vakıf, kutlamalar çerçevesinde yüksek teknoloji ürünü makine ve teçhizatla donatılmış modern tesisleri halkın ziyaretine açacak. Bu kapsamda, ASELSAN ve TUSAŞ tesislerine vatandaşlar kabul edilecek. ASELSAN'ın 25 Eylül'de, TUSAŞ'ın ise 27 Eylül'de halkın ziyaretine açılması planlanıyor. Şirketlerin faaliyetleri hakkında uzmanlardan bilgi alacak ziyaretçiler, rehberler eşliğinde tesisleri gezerek merak ettikleri sorulara yanıt bulacak.

Savunmanın bel kemiğini oluşturdular

Türkiye'deki savunma sanayisinin gelişiminde 1974 Kıbrıs Barış Harekatı önemli bir dönüm noktası oldu. Harekat sonrasında karşılaşılan silah ambargosunun olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla savunma ihtiyaçlarının yerli imkanlarla karşılanmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Modern milli savunma sanayisinin ilk adımları atılarak kara, deniz ve hava kuvvetlerini güçlendirme vakıfları kuruldu.

Söz konusu vakıflar, Türk milleti ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında manevi bir bağ oluşturmak suretiyle sağlanacak bağışlarla savunma şirketleri kurmak amacıyla faaliyet gösterdi. Bu şirketler tarafından TSK'nın silah ve sistemlerinin yenilenmesi veya modernizasyon açısından ihtiyaç duyduğu milli ve kritik teknolojilerin geliştirilerek sistem, alt sistem, ürün ve malzemelerin karşılanması hedeflendi. Vakıflar 1987'ye kadar başarıyla faaliyet gösterdi.

TSKGV, kara, deniz ve hava kuvvetlerini güçlendirme vakıflarının birleştirilmesiyle 26 Eylül 1987'de kuruldu.

Vakfın kuruluş amacı, "Milli harp sanayisinin geliştirilmesi, yeni harp sanayisi dallarının kurulması ve harp silah araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle TSK'nın savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere milletin maddi ve manevi desteğini sağlamak" olarak belirlendi.

Vakıf, başlangıç sermayesini oluşturan bağışlarla her biri savunma sanayisinin farklı alt sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler kurdu ve geliştirdi. TSKGV, ana sermayedarı olduğu 6 bağlı ortaklık, 6 iştirak ve 2 dolaylı bağlı ortaklık olmak üzere, doğrudan ve dolaylı 14 şirketi "şirketler grubu" anlayışıyla yönetiyor.

TSKGV'nin bağlı ortaklıkları ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN, zamanla Türk savunma sanayisinin bel kemiğini oluşturdu.

Muhabir: Göksel Yıldırım

Anahtar Kelimeler:
ASELSANEkonomiSavunma SanayisiTUSAŞ/TAI
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