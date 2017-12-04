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Securitas, projesi ile güvenlik sektöründe engelsiz hayatı destekliyor

İSTANBUL (AA) - Securitas, verdiği güvenlik hizmetinin yanı sıra "Engelsiz Projesi" ile güvenlik sektöründe engelsiz hayatı destekliyor.Şirket açıklamasına göre, 13 bin çalışanı ile engelsiz hayata dair farkındalık yaratmaya...

Securitas, projesi ile güvenlik sektöründe engelsiz hayatı destekliyor

İSTANBUL (AA) - Securitas, verdiği güvenlik hizmetinin yanı sıra "Engelsiz Projesi" ile güvenlik sektöründe engelsiz hayatı destekliyor.Şirket açıklamasına göre, 13 bin çalışanı ile engelsiz hayata dair farkındalık yaratmaya...

04 Aralık 2017 Pazartesi 12:28
Securitas, projesi ile güvenlik sektöründe engelsiz hayatı destekliyor

İSTANBUL (AA) - Securitas, verdiği güvenlik hizmetinin yanı sıra "Engelsiz Projesi" ile güvenlik sektöründe engelsiz hayatı destekliyor.

Şirket açıklamasına göre, 13 bin çalışanı ile engelsiz hayata dair farkındalık yaratmaya çalışan Securitas, projenin sektördeki diğer firmalara da örnek olmasıyla Türkiye’de özel güvenlik alanında çalışan 330 bin kişiyle daha geniş kitlelere ulaşabileceklerine dikkati çekiyor.

Securitas, 2013'ten bu yana faaliyetlerine devam ettiği projesiyle engellerin erişebilir mekanların yanı sıra verilen hizmetle de aşılabileceğini vurguluyor.

Engellilere yönelik farkındalık eğitimleri ve çalışmalarını devam ettiren Securitas, çalışanlarına engelsiz hayata dair bilgilendirmelerini kendi iç mecralarında yapmayı sürdürürken, eş zamanlı olarak Securitas Çalışan Portalı üzerinden online olarak çalışanlarına engelsiz iletişim ve işaret dili eğitimleri de veriyor.

Dünya Engelliler Federasyonu iş birliğiyle Kişisel Güvenlik Rehberi'ni engellilere göre revize ederek ses kayıtlarını internet üzerinden paylaşan Securitas, her ay web sitesinde aylık güvenlik değerlendirme raporu özetinin ses kaydını paylaşıyor.

"Engelsiz Projesi" ile Dünya Engelliler Federasyonu ve Dünya Engelliler Birliği Seçici Kurulu tarafından "WDU Küresel Sosyal Farkındalık" ödülüne layık görülen Securitas, engelsiz hayata sunduğu güvenlik hizmeti için de destek vermeye devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
SecuritasSecuritas Engelsiz Projesi
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