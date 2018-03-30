Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
114930
ALTIN
168.631
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5508
EURO
4.8717
Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi devam ediyor
Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi devam ediyor
'En büyük hayalim iyi bir teknik adam olmak'
'En büyük hayalim iyi bir...
Üç kuşaktır yeşil sahadalar
Üç kuşaktır yeşil sahadalar
TFF, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı
TFF, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı
Halkbank üst üste 3. şampiyonluğa odaklandı
Halkbank üst üste 3. şampiyonluğa...

Şehit güvenlik korucuları son yolculuğuna uğurlandı

Siirt'te yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen 6 güvenlik korucusunun cenazesi Ekmekçiler köyünde toprağa verildi.

Şehit güvenlik korucuları son yolculuğuna uğurlandı

Siirt'te yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen 6 güvenlik korucusunun cenazesi Ekmekçiler köyünde toprağa verildi.

30 Mart 2018 Cuma 21:41
Şehit güvenlik korucuları son yolculuğuna uğurlandı

SİİRT (AA) - Siirt'te terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan 6 güvenlik korucusunun cenazesi Ekmekçiler köyünde toprağa verildi.

Siirt'te terör saldırısı: 6 güvenlik korucusu şehit oldu

Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ve Nevzat Gökçe'nin naaşları Siirt Devlet Hastanesi önünde düzenlenen törenin ardından ambulanslarla Ekmekçiler köyüne getirildi.

Ekmekçiler İlkokulu bahçesinde düzenlenen törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Ali Fuat Atik, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Oğuzhan Pehlivan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erol Ürküt, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, güvenlik korucuları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Yüztaş, Eren, Oktay, Ertan, Başkurt ve Gökçe'nin Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu.

Saygı duruşu ve okunan duaların ardından İl Müftüsü Faruk Arvas tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

"Şehitler ölmez, başımız dik"

Bakan Soylu'nun teselli etmeye çalıştığı bir şehit yakını kadın Kürtçe, "Şehitler ölmez, başımız dik." dedi.

Daha sonra bir süre omuzlarda taşınan cenazeler ambulansa konuldu.

İçişleri Bakanı Soylu ve Vali Atik de cenazeye omuz verdi.

Şehitlerin cenazeleri ambulansla getirildikleri köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene katılan vatandaşlar sık sık, "şehitler ölmez, vatan bölünmez", "kahrolsun PKK" sloganları attı.

Siirt'in Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ve Nevzat Gökçe şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralanmıştı.

Saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.

Muhabir: Fecri Barlık, Selman Tür, Recep Çelik


Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filistin’de ulusal yas ilan edildi
Filistin’de ulusal yas ilan edildi
Macaristan Başbakanı Orban'dan Soros iddiası
Macaristan Başbakanı Orban'dan Soros iddiası
Kara Havacılık Komutanlığı davasında ara karar
Kara Havacılık Komutanlığı davasında ara karar
Polatlı darbe davasında sanıklar son savunmalarını yapıyor
Polatlı darbe davasında sanıklar son savunmalarını yapıyor
Soylu: Teröristlere karşı acımasız olacaksınız
Soylu: Teröristlere karşı acımasız olacaksınız
Rohingya Futbol Takımı, Arakanlı Müslümanların seslerini duyurabilmek için yeşil sahalarda
Rohingya Futbol Takımı, Arakanlı Müslümanların seslerini duyurabilmek için yeşil sahalarda
Sudan İhvan lideri Abdulmacid son yolculuğuna uğurlandı
Sudan İhvan lideri Abdulmacid son yolculuğuna uğurlandı
FKÖ’den 'İsrail saldırılarına' acil müdahale çağrısı
FKÖ’den 'İsrail saldırılarına' acil müdahale çağrısı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim